¿Las disidencias de las Farc no tienen control?

El pasado 16 de junio, mientras que el padre de la vicepresidenta Francia Márquez y uno de sus sobrinos viajaban de Cauca a Valle, fueron víctimas de un atentado. Tras los hechos, las autoridades responsabilizaron a las disidencias de las Farc de lo sucedido.

Este nuevo caso de violencia sigue demostrando que la situación de orden pública en el Valle del Cauca es caótica y requiere medidas urgentes porque, al parecer, las disidencias están dispuestas a sobrepasar todos los límites.

En medio la difícil situación en esa zona del país, en La Mesa Ancha de Noticias RCN se analizó qué es lo que está ocurriendo y cómo tendría que actuar el Gobierno para retomar el control.

¿El Estado no puede controlar a las disidencias de las Farc?

Jorge Iván Cuervo:

“La situación de detener el orden público en esta zona es de tal magnitud que uno podría decir que ni el papá de la vicepresidente se salva. Ya lo hemos dicho, el Gobierno y las Fuerzas Militares no tienen otra opción que seguir arremetiendo a las disidencias, pero creo que también tiene razón la gobernadora Dilian Francisca al plantear que ‘han recibido apoyo del Ministerio de Defensa, pero que se necesita una estrategia más integral’. Mientras no se ataquen las economías y los cultivos ilícitos, siempre va a estar el combustible para la guerra”.

“El Gobierno debería desarrollar un plan especial en el que no solo exista presencia militar, sino que también se acabe con las economías ilegales. Y eso es algo que no se va a lograr en tres meses, pero en los próximos dos años el Gobierno del presidente Gustavo Petro sí debería dedicarse a eso”.

Juana Afanador:

“Está la pregunta de si el atentado fue directamente contra el padre de la vicepresidenta o si cualquier otro carro pudo ser atacado. El mensaje que están mandando las disidencias es que ellos controlan el territorio, sea quien sea, y esa muestra es muy grave y, como planteaba Jorge, se necesita de una estrategia mucho más integral”.

“El ministro de Defensa ya lo dijo en las últimas semanas, si no llegamos a un consenso en las mesas de negociaciones para cerrarles las puertas a las economías ilegales, no va a haber paz y no vamos a lograr ningún acuerdo que realmente se vea en el territorio”.

Julio César Iglesias:

“Indigna profundamente que en el vehículo también se iba moviendo un niño de seis años y eso es grotesco. Aunque el Gobierno de izquierda ha criminalizado la acción coercitiva del Estado, ahora le va a tocar usar las fuerzas militares porque las disidencias no entienden de razones”

“La principal función del Estado es garantizar la vida de los ciudadanos y esa obligación está por encima de todo. Pero, claramente, en el Cauca y en el Valle, no se le está garantizando ni siquiera a una persona que está tan cerca del poder político”.