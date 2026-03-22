Primicia | Contraloría alerta sobre propuesta del Gobierno de mover recursos de fondos privados a Colpensiones

El Ministerio de Trabajo presentó el borrador del decreto con el que habría cambios sustanciales en el sistema pensional.

La Contraloría catalogó como inviable la propuesta del Gobierno de mover $25 billones de fondos privados a Colpensiones. En primicia, Noticias RCN revela la alerta que hace el ente de control.

La propuesta radica en mover $25 billones de recursos

La entidad advirtió que, de aplicarse esta medida, los recursos del ahorro pensional podrían terminar convirtiéndose en gasto corriente. Es decir, para pagar mesadas en el corto plazo y comprometiendo la sostenibilidad a futuro.

El análisis se centra en el borrador del decreto del Ministerio de Trabajo que reglamenta el traslado de dineros desde el Régimen de Ahorro Individual al Régimen de Prima Media.

Para la Contraloría, la normativa vigente no permitiría ese movimiento masivo de recursos. Actualmente, más de 119 mil personas ya se han trasladado de régimen con recursos cercanos a los 24.7 billones de pesos.

De estas, la mayoría aún no cumple con los requisitos para pensionarse. En ese orden de ideas, impediría legalmente trasladar esos dineros. Solamente 18.507 cuentan con derecho a pensión, por lo que peligrarían el restante 100.989 que aportan al año cerca de $686.642 millones.

La ley no permitiría el traslado

Con respecto a estas personas, las administradoras de fondo han indicado que no se puede hacer el traslado de los recursos. En la ley, se menciona que deben seguir siempre y cuando no entre en operación el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo.

En ese orden de ideas, como el fondo no funciona aún, no existe un mecanismo institucional que reciba los recursos a trasladar. La idea del Gobierno entonces se caería.

David Fernández, contralor delegado del sector trabajo, aseguró que este escenario podría aumentar el pasivo pensional de Estado al cambiar el ahorro de largo plazo por soluciones de corto plazo.