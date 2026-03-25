Contraloría advierte por vacíos en la ejecución de los decretos de emergencia social

Noticias RCN conoció en primicia la alerta de la Contraloría General de la República al Gobierno Nacional donde advierte de vacíos en la estructuración y ejecución de 18 decretos en el marco de la emergencia económica, social y ecológica por el invierno en Córdoba.

"Considera necesario instar al Gobierno Nacional para que se revisen y apliquen bien los criterios y alcances definidos en la Ley 1523 de 2012, que creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), cuya coordinación y apoyo técnico están a cargo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)".

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La Contraloría le solicita al Ministerio de Hacienda que se den los soportes claros del porqué se necesitan más de 8 billones de pesos para la reconstrucción de todas las zonas afectadas, específicamente porque la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tiene recursos para atender este tipo de emergencias.

"Para efectos de diseñar e implementar el plan de vigilancia y control fiscal del recaudo, destinación y uso de los recursos de esta Emergencia Económica, Social y Ecológica, la Contraloría".

Impactos económicos

Otro de los aspectos advierte falta de rigor jurídico y técnico en dicha expedición. "En atención a que en algunos de los decretos emitidos se ordena la reorientación de recursos, la Contraloría hace notar que se podrían generar impactos en la financiación, ejecución y continuidad de programas y proyectos en curso, por lo que exhorta al Gobierno a que dicha reorientación se realice con rigor jurídico y técnico".

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Pidió al Gobierno Nacional reconsiderar la decisión de trasladar recursos de los fondos del sector eléctrico a la UNGRD para financiar la reconstrucción de infraestructura energética en las zonas afectadas por la emergencia. Advirtió que esa entidad "no tiene la experticia ni estructura organizacional" suficiente para diseñar, ejecutar y supervisar obras de esa complejidad técnica.

"(...) De nada sirve ampliar facultades de contratación y/o de gestión contractual, reorientar recursos y/o crear nuevos impuestos para adicionar cuantiosos recursos al Presupuesto General de la Nación, si antes las entidades responsables de su ejecución, los ministerios, Invías y la propia UNGRD, no mejoran sustancialmente su gestión y su capacidad de realizar pronta y adecuadamente las inversiones".

Además, la Contraloría encendió las alarmas por el Decreto 0177 de 2026, que regula asuntos ambientales, y advirtió que cualquier decisión unilateral que altere, sin el respaldo técnico adecuado, las reglas de operación de los embalses de las hidroeléctricas podría tener graves consecuencias para el sector energético del país.

Indicó que una medida así no solo podría generar incumplimientos en los contratos de compraventa de energía, sino también encarecer las tarifas relacionadas con la capacidad de generación y el cargo por confiabilidad.