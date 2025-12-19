VIDEO | Así fue la captura de los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla por el caso UNGRD

Los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco fueron enviados a la cárcel en las últimas horas, tras la decisión de la magistrada Aura Rosero del Tribunal Superior de Bogotá, por el millonario desfalco en la UNGRD.

RELACIONADO Envían a la cárcel a los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla que liderarían una empresa criminal

El exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla fue capturado por el entramado de corrupción de la UNGRD ahí mismo después de que se terminara la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento.

Por otro lado, el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se entregó al Inpec en Cali, tras comparecer en la audiencia de manera virtual.

Ambos exministros se declararon inocentes y anunciaron que van a apelar la decisión.

Así fueron capturados los exministros de Petro por el entramado de la UNGRD

Un video registró el momento exacto en el que el exministro Ricardo Bonilla fue capturado, tras escuchar la decisión de una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá: “Decretar como medida de aseguramiento contra el exministro Ricardo Bonilla González la detención preventiva en establecimientos carcelarios.

Bonilla, quien estuvo de manera presencial durante las audiencias, se entregó de manera voluntaria luego de que la magistrada asegurara que su edad no era suficiente para sustentar una medida domiciliaria.

Mauricio Pava, abogado de Ricardo Bonilla, indicó que se desconocía el centro carcelario en el que permanecería su apoderado:

Posteriormente el INPEC debe definir también un sitio de reclusión.

Por su parte, el exministro Luis Fernando Velasco se presentó ante el INPEC en Cali, dando cumplimiento inmediato a la medida de aseguramiento ordenada por el Tribunal Superior de Bogotá.

Decretar como medida de aseguramiento contra el Luis Fernando Velasco Chávez la detención preventiva en establecimientos carcelarios.

Los ocho exfuncionarios presos y prófugos por el escándalo de la UNGRD

La investigación por el desfalco a la UNGRD, la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, está recluida en una guarnición militar. Está a la espera de su juicio que determine cuántos años de prisión pagará por su presunta participación en la red criminal.

El expresidente del Senado, Iván Name, y el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, están presos la cárcel La Picota, a la espera del juicio en la Corte Suprema de Justicia. A Name lo señalan de haber recibido presuntamente $3.000 millones y a Calle $1.000 millones para tramitar las reformas en el Congreso y aprobar los proyectos que presentara el gobierno.

En todo este entramado de corrupción también hay algunos exfuncionarios que están prófugos de la justicia y que tienen circular roja de Interpol para su captura:

Se trata de Carlos Ramón González, una persona muy cercana al presidente Gustavo Petro, quien fue director del Dapre y de la Dirección Nacional de Inteligencia.

Asimismo, César Manrique, el exdirector de Función Pública. Los dos exfuncionarios del gobierno del presidente Petro, continúan prófugos de la justicia.