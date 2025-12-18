CANAL RCN
El ajedrez detrás del escándalo UNGRD: lista completa de exfuncionarios salpicados

Con la privación de la libertad para dos exministros, aumenta el número de implicados que están tras las rejas.

diciembre 18 de 2025
09:18 p. m.
El Tribunal Superior de Bogotá envió a la cárcel a Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda; y Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, por su presunta participación en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Con ambos, se eleva a ocho el número de implicados por este hecho de corrupción, el más mediático del último tiempo.

El ventilador prendido por López y Pinilla

Para entender cómo se articuló el entramado, hay que mencionar a las dos piezas que armaron el rompecabezas: Olmedo López (exdirector de la UNGRD) y Sneyder Pinilla (exsubdirector para el Manejo de Desastres).

Los dos fueron condenados tras conocerse sobrecostos en la compra de carrotanques con los que se pretendía llevar agua a La Guajira; pero el dinero habría quedado como sobornos para congresistas.

Después de que el escándalo se destapara, los exfuncionarios prendieron el ventilador y salpicaron a altos exfuncionarios del Gobierno Petro.

Del cónclave a las capturas

Según declaró López, el 27 de noviembre de 2023 hubo una reunión en el Palacio de Nariño, bautizada como el conclave, la cual quedó registrada por las cámaras.

Al encuentro asistieron Carlos Ramón González, exdirector de Inteligencia y del Dapre; los exministros Bonilla, Velasco, Gloria Inés Ramírez (Trabajo) y Mauricio Lizcano (MinTIC); así como el actual ministro de Salud, Guillermo Jaramillo.

En dicha reunión se habría diseñado una estrategia para sobornar a congresistas con el fin de aprobar las reformas laboral y pensional.

La lista de detenidos incluye a Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, quien se encuentra a la espera de juicio; y a los excongresistas Iván Name y Andrés Calle, recluidos en la cárcel La Picota mientras esperan ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia.

Además, las investigaciones revelaron el papel de Alejandra Benavides, exasesora de Bonilla, quien confesó los acercamientos del exministro con senadores de distintas bancadas.

Las autoridades también establecieron la participación de Ortiz y César Manrique, exdirector de Función Pública, en el entramado de corrupción.

Cabe recordar que otros dos altos exfuncionarios se encuentran prófugos con circular roja de Interpol: Carlos Ramón González, cercano al presidente Petro, quien fue visto esta semana bailando en una fiesta en Nicaragua; y Manrique, quien estaría en Venezuela.

