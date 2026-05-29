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🔴EN VIVO🔴 Siga en directo la etapa 19 del Giro de Italia 2026: jornada de alta montaña

La fracción contará con seis puertos de montaña.

Noticias RCN

mayo 29 de 2026
06:29 a. m.
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El Giro de Italia 2026 ingresa a sus últimas fracciones. Este viernes, la Corsa Rosa contará con la decimonovena la cual se disputa entre Feltre y Alleghe (Piani di Pezzè), y está diseñada para todos los escaladores de alto nivel.

Con un recorrido de 151 kilómetros y un desnivel positivo acumulado que roza los 5.000 metros, la alta montaña de los Dolomitas pondrá a prueba la resistencia límite del pelotón tras tres semanas de intensa fatiga acumulada.

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Aunque la jornada arranca con un tramo plano de aproximación ideal para la formación de una fuga numerosa, los últimos 100 kilómetros presentan una sucesión vertical ininterrumpida de seis puertos catalogados.

La montaña iniciará con el Passo Duran, una mole de primera categoría con 12 kilómetros al 8,2% de inclinación media y rampas del 14%. Casi de inmediato, los ciclistas empalmarán con el durísimo ascenso a Coi (5,7 km al 9,5% y picos brutales del 19%) y la Forcella Staulanza.

Altimetría de la etapa 19 del Giro de Italia

El punto cumbre del día —y de todo el Giro— llegará con el mítico Passo Giau, designado como la Cima Coppi de esta edición por sus 2.226 metros de altitud. Sus 9,8 kilómetros al 9,3% de pendiente media representan un terreno idóneo para ver ataques lejanos entre los hombres de la clasificación general.

Tras su técnico descenso y el paso por el Passo Falzarego, la carrera se definirá en la subida inédita a Piani di Pezzè en Alleghe: un muro final de 4,6 kilómetros con un promedio del 9,9% y un último kilómetro agonizante al 11%.

Los favoritos pelearán por la clasificación

La expectativa periodística se centra en el sólido liderato del danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), quien defiende una cómoda ventaja en la general. Sin embargo, los Dolomitas no perdonan un mal día.

Detrás de él, la batalla por los puestos de podio está al rojo vivo en un margen menor a un minuto. El austriaco Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale) se perfila como el rival más explosivo para las rampas empinadas, mientras que el neerlandés Thymen Arensman (Netcompany-Ineos) buscará hacer valer su regularidad en el fondo. Se espera que escuadras como el Red Bull-Bora-Hansgrohe agiten la carrera desde el Passo Giau para poner en aprietos la hegemonía del líder.

Para profundizar en el análisis técnico de los puertos que afrontará el pelotón, puede ver este Video de análisis del recorrido de la etapa reina, el cual detalla la altimetría de los 5.500 metros de desnivel en los Dolomitas.

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