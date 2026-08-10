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El fenómeno de El Niño llegó a Colombia con intensidad fuerte a muy fuerte, confirmó el IDEAM

El fenómeno de El Niño en Colombia se extendería con un 83% de probabilidad al menos hasta marzo de 2027.

El fenómeno de El Niño llegó a Colombia con intensidad fuerte a muy fuerte, confirmó el IDEAM
Foto: diseñada por Magnific.

Yhonay Díaz

octubre 08 de 2026
08:29 p. m.
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El fenómeno de El Niño fue declarado oficialmente en Colombia por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), que advierte sobre la posibilidad de que mantenga una intensidad de fuerte a muy fuerte durante los próximos meses.

Ante este escenario, el Gobierno Nacional anunció la articulación de acciones para reducir los riesgos de desabastecimiento de agua, incendios forestales y afectaciones a las actividades productivas y los servicios esenciales.

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El impacto del fenómeno de El Niño en Colombia

De acuerdo con el informe del IDEAM, en cuanto a las condiciones climáticas, contrario a la percepción común, el fenómeno de El Niño no elimina las precipitaciones durante octubre y noviembre, correspondientes a la segunda temporada de lluvias.

  • Habrá menos precipitaciones de lo esperado, no ausencia total
  • Las regiones principalmente afectadas: Andina, Pacífica y Caribe
  • Se mantendrán eventos de lluvia, especialmente hasta comienzos de diciembre
  • Posibles eventos a comienzos de año en el suroccidente del país

Los riesgos principales del fenómeno de El Niño son:

  1. Desabastecimiento de agua
  2. Incendios forestales
  3. Pérdidas de medios de vida
  4. Afectación de servicios esenciales
¿Por qué se están dando fuertes lluvias en el país a pesar del fenómeno de El Niño?
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¿Hasta cuándo estará el fenómeno de El Niño en Colombia?

Las proyecciones del instituto indican que existe un 83 % de probabilidad de que el fenómeno conserve una intensidad de fuerte a muy fuerte hasta marzo de 2027.

El escenario previsto contempla que sus efectos puedan prolongarse hasta finales del primer semestre del próximo año.

Aunque El Niño suele relacionarse con condiciones más secas, las autoridades recalcaron que su presencia no significa que dejará de llover en el territorio nacional.

Octubre y noviembre corresponden a la segunda temporada de lluvias del año. Sin embargo, bajo la influencia del fenómeno, se esperan precipitaciones inferiores a los valores habituales.

Por esta razón, la preparación institucional deberá contemplar tanto los riesgos relacionados con la reducción de las lluvias como las emergencias que pueden presentarse durante los episodios de tiempo lluvioso.

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¿Cómo se confirmó la llegada del fenómeno de El Niño a Colombia?

La confirmación se dio después del seguimiento a la temperatura superficial del océano Pacífico y a la evolución de las variables atmosféricas relacionadas con el fenómeno.

De acuerdo con el IDEAM, la última medición registró una anomalía de +3,49 °C en la temperatura superficial del océano, mientras que el índice ONI pasó de 0,5 a 2,2 en cinco meses.

Además, se completaron cinco trimestres móviles consecutivos bajo las condiciones contempladas en los criterios técnicos para confirmar la presencia de El Niño.

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Así el Gobierno Nacional enfrentará el fenómeno de El Niño

Ante el panorama previsto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) lidera la construcción de una hoja de ruta para coordinar las acciones de preparación entre las entidades nacionales y territoriales.

La Presidencial ordenó a los sectores del gobierno actuar de manera articulada. La meta es que, antes del 30 de noviembre, estén dispuestos los mecanismos necesarios para responder a los riesgos asociados al fenómeno.

Los alcaldes deberán convocar los consejos municipales de gestión del riesgo, actualizar sus planes de contingencia, identificar fuentes alternativas de agua y mantener vigentes los convenios con los cuerpos de bomberos.

Por su parte, los gobernadores tendrán que coordinar las acciones departamentales, identificar los recursos humanos y técnicos disponibles y apoyar a los municipios que no cuenten con capacidad suficiente para atender una emergencia.

Los ministerios y las empresas de servicios públicos también deberán adelantar acciones dentro de sus respectivas competencias para proteger el abastecimiento de agua potable, la energía, los ecosistemas, la producción de alimentos, la movilidad, la salud y la seguridad.

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