Las peleas, acusaciones y fracturas que persiguen a Armando Benedetti en el gabinete de Petro

La figura de Armando Benedetti en el Gobierno Nacional se ha convertido en sinónimo de controversia.

Desde su regreso al país tras su paso por la FAO en Italia, su nombramiento como ministro del Interior no solo generó malestar en el gabinete, sino que ha desencadenado una cadena de choques públicos con otros miembros del Ejecutivo.

La más reciente disputa con la exministra de Justicia no hace más que reavivar un historial de confrontaciones internas que ha marcado su paso por la administración Petro.

Las peleas, acusaciones y fracturas que persiguen a Armando Benedetti

En declaraciones recientes, el ministro del Interior, Armando Benedetti, desmintió a la saliente ministra de Justicia, quien afirmó haber sido retirada del manejo de un caso clave. La respuesta de Benedetti fue tajante:

Eso es mentira, y esas declaraciones lo único que apuntan a decir es que fue que la botaron. Entonces es más fácil: la botaron, y está ahí llorando por la herida. Tengo la suerte de que cuanto botado hay del gobierno salen a cogerla conmigo, como que yo les doy plus.

Esta declaración se suma a una larga serie de enfrentamientos entre Benedetti y otros altos funcionarios del Gobierno, muchos de los cuales han cuestionado su permanencia en el gabinete.

La tensión dentro del equipo de Gobierno se evidenció desde su designación en febrero de 2025, cuando regresó a la Casa de Nariño tras haber estado alejado del país por su designación en la FAO.

Ya en 2023, en medio de su salida de la embajada de Venezuela, el entonces canciller Álvaro Leyva había lanzado una fuerte crítica contra él:

A Benedetti cómo se le puede creer. Es que es increíble. Él mismo dice ‘yo soy un drogadicto’. Pónganse ustedes a pensar: ¿les parece que esa puede ser una buena fuente?

¿El consejo de ministros en contra de Benedetti?

Tras su regreso, su presencia generó divisiones desde el primer consejo de ministros, donde incluso la vicepresidenta Francia Márquez le expresó directamente su desacuerdo al presidente Gustavo Petro:

Y no me parece irrespeto a Benedetti, pero no comparto, presidente, su decisión. La respeto porque usted es el jefe de Estado y es el presidente, pero no comparto su decisión de traer a este gobierno a esas personas que sabemos tienen gran parte de responsabilidad con lo que aquí está pasando.

La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, también expresó públicamente su rechazo:

Yo no me puedo sentar en esta mesa de gabinete de nuestro proyecto progresista con Armando Benedetti y yo no soy la que voy a renunciar.

A esto se suman sus diferencias personales y políticas con Laura Sarabia, hoy en el círculo de mayor confianza del presidente.

Benedetti ha sido vinculado en un caso ante la Fiscalía gracias a pruebas entregadas por Sarabia, pero su respuesta fue despectiva:

Yo no me voy a referir a absolutamente nada y, desde que ella dejó de ser mi secretaria, no me importa lo que ella haga o diga.

¿Cómo avanzan los procesos contra Armando Benedetti?

Además de las disputas internas, Benedetti enfrenta siete procesos en la Corte Suprema de Justicia por distintos delitos.

Según fuentes judiciales, tres están en etapa de indagación, cuatro en fase de investigación y uno ya en juicio. Aunque los detalles de los procesos aún no son públicos, su situación judicial podría tener implicaciones políticas mayores en el futuro cercano.

En medio de este escenario, su rol como ministro del Interior, encargado de liderar el relacionamiento entre el Gobierno y el Congreso, resulta especialmente complejo.

Con un gabinete fragmentado, múltiples frentes judiciales y enfrentamientos con figuras clave de la coalición de Gobierno, la permanencia de Benedetti en el alto nivel político continúa alimentando tensiones internas y polémicas.