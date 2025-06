Las pruebas contra presunto feminicida que degolló a su pareja e intentó simular un atraco

Noticias RCN conoció detalles de la audiencia en contra de Sergio Andrés Castro, el presunto feminicida de Jessica Guancha. Inicialmente, el joven había fingido ante las autoridades que su pareja había sido víctima de un atraco.

RELACIONADO Cayó presunto feminicida que degolló a su esposa en Bosa e intentó simular un atraco

Durante la audiencia, la fiscal del caso entregó toda la información disponible y por la cual las autoridades señalan el caso como un presunto feminicidio.

Lo que dijo la Fiscalía sobre el feminicidio de Jessica Guancha

Según el material probatorio, Jessica fue vista caminando sin lesiones momentos antes del incidente.

“Jessica viene caminando, no tiene ninguna lesión, no tiene ninguna herida, no está sangrando, está caminando por sus propios medios", aseguró la fiscal del caso.

Posteriormente, las cámaras de seguridad captaron una discusión entre la pareja y, posteriormente, el momento en el que el hombre asesinó a la joven con un arma blanca.

“Se les ve que están sosteniendo una discusión, que usted la coge del brazo, que la hala, que eh la trata de impedir que ya entre y finalmente cuando la hiere y ella cae al suelo”, aseguró la fiscal.

Cuando los policías llegaron a la escena del crimen, el señalado feminicida intentó desviar la atención de los hechos y les dijo que habían sido víctimas de un atraco.

El maltrato al que Jessica era sometida por su expareja sentimental

La Fiscalía calificó el caso como feminicidio, argumentando que Castro asesinó a Jessica "por el hecho de ser mujer” y tras una historia de maltrato dentro de la relación sentimental en la que el procesado la violentó física y psicológicamente.

"Dicha relación estuvo marcada por hechos de violencia física de usted, Sergio Andrés Castro, en contra de la hoy occisa, materializada, entre otros, en golpes en el rostro, patadas y empujones", señaló la fiscal.

Asimismo, la fiscal señaló que Castro “controlaba sus actividades cotidianas, le prohibía departir con sus amigos o salir sin la compañía suya".

Los familiares de Jessica, especialmente sus hermanos, exigen justicia y la máxima condena posible para el responsable. Como resultado de las audiencias, Sergio Andrés Castro fue enviado a prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.