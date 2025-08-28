Contraloría advierte que no hay recursos para implementar decisiones de la JEP

A una semana de que se conozcan las sanciones en contra de los integrantes del antiguo secretariado de las Farc por los secuestros cometidos durante el conflicto, la Contraloría General alertó que no hay recursos para cumplir con la implementación de las decisiones de la JEP.

De acuerdo con un reciente informe, hay incertidumbre frente a los $500 mil millones que se necesitan para financiar la reparación a las víctimas, así como las sanciones propias y el cumplimiento de las sentencias que deriven de los macrocasos que avanzan en la Jurisdicción Especial para la Paz.

El ente de control aseguró que la plata no ha sido asignada dentro del Presupuesto General de la Nación, y que el Ministerio de Hacienda apenas ha desembolsado $20.000 millones.

Debido a esto, la JEP no contaría con los recursos suficientes para ejecutar las TOAR (trabajos, obras y actividades de contenido restaurador-reparador) y, además, no habría certeza sobre la sostenibilidad y financiación a mediano y largo plazo de estos proyectos.

¿Qué pasó con los bienes entregados por las Farc?

Otro de los puntos que toca la Contraloría tiene que ver con la administración de bienes entregados por las extintas Farc tras la firma del Acuerdo de Paz, pues, en las auditorías realizadas a la SAE en 2022 y 2024, se evidenció la baja monetización de los bienes, lo cual incide negativamente en el fondo de recursos para la reparación de víctimas.

A esto se suman las debilidades evidenciadas en el sistema de justicia transicional, sobre todo respecto a la articulación y coordinación interinstitucional para la implementación de las sanciones.

Cabe aclarar que el cumplimiento de las sentencias proferidas por la JEP deben ser garantizadas, desde el punto de vista administrativo y financiero, por el ejecutivo.

La Contraloría alerta que la falta de recursos podría acarrear una “implementación ineficaz de las medidas” y torpedear las sanciones y procesos de restauración de las víctimas.

Así va el caso por secuestro contra los exjefes de las Farc

Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Juan Ermilo Cabrera, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar son los exjefes de las Farc que enfrentan el proceso ante la JEP por el macrocaso 01 relacionado con secuestro.

Aunque para ellos no habrá sanciones de cárcel, al estar adscritos a un modelo de justicia transicional como la JEP, sí podría haber restricciones a derechos y libertades en ciertos espacios geográficos, en donde se llevarían a cabo las sanciones de reparación y restauración.

Para la JEP, los antiguos miembros del secretariado son responsables de "privar a las personas de su libertad y condicionar su liberación, así como su bienestar, integridad y vida", lo cual es catalogado como un crimen de guerra, específicamente por toma de rehenes.