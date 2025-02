¿Quién miente?: las tres versiones sobre el dinero de alias Papá Pitufo que sacuden la política

El escándalo por el presunto financiamiento de la campaña presidencial con dinero de origen cuestionable sigue generando nuevas revelaciones y contradicciones.

Tres figuras clave han reconocido que hubo una reunión en Guaymaral relacionada con alias Papá Pitufo, pero sus versiones sobre lo ocurrido en ese encuentro son completamente distintas.

Los protagonistas de esta controversia son: Xavier Vendrell, exasesor político español; Néstor Daniel García Colorado, cofundador de la Alianza Verde; y Augusto Rodríguez, actual director de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

El eje de la polémica se centra en dos temas fundamentales:

Mientras algunos afirman que el dinero sí fue recibido y posteriormente regresado, otros aseguran que jamás vieron una maleta con efectivo.

Los tres involucrados coinciden en que hubo un encuentro en la zona de Guaymaral. La clave de esa reunión fue la presencia de Diego Marín, alias Papá Pitufo, personaje que ahora está en el centro de la controversia.

Daniel García Colorado ha reconocido su papel en la organización del encuentro:

Sin embargo, García Colorado asegura que no tenía idea de quién era Marín ni de su historial:

Propicié la reunión, generé el espacio, pero no tenía conocimiento de quién era Diego Marín ni lo que significaba.

Pero Xavier Vendrell tiene una versión distinta y señala directamente a García Colorado como la persona que le presentó a Marín:

Ese cofundador es precisamente Daniel García Colorado, lo que ya marca la primera gran contradicción en el caso.

Uno de los puntos más controversiales es si 'Papá Pitufo' realmente entregó 500 millones de pesos en efectivo.

Xavier Vendrell sostiene que la entrega sí ocurrió y que el dinero se recibió como una supuesta donación de comerciantes de Bogotá a la campaña presidencial:

No obstante, Daniel García Colorado niega haber visto dinero durante la reunión en Guaymaral:

No vi ninguna maleta, no hubo ninguna maleta. Entonces puedo decir con toda contundencia que no hubo ninguna entrega de dinero en ese sentido.