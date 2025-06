Video muestra al menor que habría disparado a Miguel Uribe con el celular que ahora no aparece

Un video se convierte en pieza clave en la investigación que se adelanta por el atentado de Miguel Uribe, ocurrido el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, localidad de Fontibón. En él se puede observar al presunto atacante una hora antes de dispararle al precandidato.

En las imágenes, captadas por cámaras de seguridad, se observa que el joven tiene un celular en sus manos, el mismo que hoy no aparece.

"En unas imágenes anteriores al atentado a él se le ve con un celular, estamos identificando en poder de quién pudo quedar este celular", indicó Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación.

RELACIONADO Unidad Nacional de Protección negó más de 20 solicitudes de seguridad a Miguel Uribe antes del atentado

En el video, el joven usaba un saco y el mismo pantalón que en el ataque, sin embargo, tras su aprehensión, las autoridades no encontraron celular.

"Tenemos claro que en el lugar de los hechos no existía un celular, sin embargo, esto no implica que no avancemos en términos de la capacidad de la Policía científica del cuerpo técnico", afirmó el general Carlos Triana, director de la Policía Nacional.

Las autoridades investigan qué pasó con el teléfono, pues tendría información sobre los demás implicados y los momentos anteriores al atentado contra el precandidato.