Una carta podría darle un giro a la extraña muerte de madre e hijo en un apartamento en Santa Marta

Las autoridades de Santa Marta continúan investigando las circunstancias en las que murieron una madre y su hijo, cuyos cuerpos fueron hallados al interior de un apartamento alquilado en la zona turística de El Rodadero.

La información preliminar que se maneja del caso señala que en el lugar fueron hallados los documentos de identidad de las dos personas encontradas sin vida.

Al mismo tiempo, se maneja la versión de la existencia de una carta de despedida. Sin embargo, las autoridades no descartan ninguna hipótesis frente a la extraña muerte de estas dos personas que venían de Bucaramanga.

¿Quiénes son la madre e hijo encontrados muertos en El Rodadero?

Los documentos identifican a los fallecidos como Sonia Imelda Piloneta Tapias, de 54 años, y Benjamín Bautista Huelvas Piloneta, de 22 años, madre e hijo.

Estas personas provenían de Bucaramanga y habrían llegado a Santa Marta en el mes de marzo.

Las autoridades tratan de relacionar las razones por las que decidieron salir de Bucaramanga y establecerse en Santa Marta con lo que dice la carta encontrada en el apartamento.

Hallan una carta en el apartamento donde hallaron muertos a madre e hijo

El elemento más relevante de la investigación es el presunto hallazgo de una carta de despedida en el apartamento. Este elemento, que aún no ha sido confirmado por las autoridades, apuntaría hacia la hipótesis de un doble suicidio.

Los investigadores consideran tres posibles escenarios: un doble suicidio, un doble homicidio o muerte por alguna otra causa que deberá ser determinada mediante los análisis forenses.

Medicina Legal continúa realizando los respectivos estudios para establecer con exactitud las causas del fallecimiento de madre e hijo.