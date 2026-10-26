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Asesinaron al exsecretario de Gobierno de Cúcuta, Miguel Castellanos: esto se sabe

Al parecer, fue asesinado en inmediaciones de una estación de servicio en Cúcuta.

Asesinaron a Miguel Castellanos.
Asesinaron a Miguel Castellanos. Foto: Alcaldía de Cúcuta.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 26 de 2026
06:37 p. m.
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En horas de la tarde de este lunes 26 de octubre, fue asesinado el exsecretario de Gobierno de Cúcuta, Miguel Castellanos.

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Los hechos se registraron en inmediaciones de una estación de servicio ubicada sobre el anillo vial occidental de la capital nortesantandereana. Las autoridades atienden el caso para determinar quiénes estuvieron detrás.

Castellanos estuvo como secretario hasta inicios de 2026

Castellanos era hermano del exsenador Jairo Alberto Castellanos y del concejal de Bogotá (también exfutbolista) Leandro Castellanos. Miguel había ejercido como secretario de Gobierno hasta inicios de este 2026.

El exfuncionario había sido mayor de la Reserva Activa de la Policía, tenía más de 20 años de experiencia y era magíster en Administración de Empresas con énfasis en la gerencia de proyectos.

Además de Cúcuta, trabajó en Boyacá, Antioquia, Bolívar, Arauca, Magdalena, Santander, Meta, Casanare, Guaviare, Bogotá, Cundinamarca y Córdoba.

Gobernador se pronunció

Una de las primeras personas en pronunciarse fue el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, quien extendió sus condolencias y pidió que haya celeridad en las investigaciones.

“Con profundo dolor recibimos la noticia del asesinato (…) Acompaño de corazón a su esposa e hijos; a sus hermanos, así como a todos sus familiares, amigos y seres queridos, ante esta dolorosa partida”, declaró el mandatario.

Desde el Concejo de Bogotá también hubo mensajes de apoyo a la familia. Por ejemplo, esto publicó el cabildante Julián Espinosa: “Toda mi solidaridad con el concejal Leandro Castellanos y con su familia por el asesinato de su hermano, Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta”.

Un dolor inmenso. Las autoridades deben actuar ya para capturar a los responsables y que respondan por este crimen.

“Desde la Contraloría de Bogotá lamentamos profundamente el homicidio de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta, y hermano de Leandro Castellanos, concejal”, este fue el mensaje de la Contraloría de Bogotá.

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