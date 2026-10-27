Megaoperativo en Medellín: más de 150 capturas y allanamientos

El presidente Abelardo de la Espriella compartió el balance de una ofensiva que se llevó a cabo en Medellín y Antioquia. Las acciones dejaron de manera preliminar, 135 capturas, 153 allanamientos y 98 expulsiones.

RELACIONADO Autoridades recuperan imagen religiosa avaluada en 45 millones que fue hurtada de un templo en Medellín

Megaoperativo en Medellín

De acuerdo con el mandatario, las cifras corresponden al 85% de la información procesada por el Bloque Operacional de Seguridad Urbana (BOSUR), con corte a las 6:30 de la mañana.

Los resultados hacen parte de una operación coordinada con la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.

Del total de capturas reportadas, 54 se realizaron en flagrancia, 66 mediante orden judicial y 11 corresponden a ciudadanos extranjeros. Además, se registraron cuatro aprehensiones adicionales.

Durante los procedimientos también fue abatido alias Primo Sangre, señalado como el segundo cabecilla de las disidencias del Frente 36 de las Farc en Antioquia. Según la información entregada por el mandatario, el hombre murió durante un operativo policial tras oponer resistencia.

El balance incluye, además, una notificación roja de Interpol y la incautación de 10 armas de fuego, entre ellas un fusil, siete pistolas y un revólver. A esto se suman cinco armas traumáticas, 59 teléfonos celulares y siete radios de comunicación.

Incautaciones de dinero y estupefacientes

Por otro lado, las autoridades reportaron la incautación de 717 millones de pesos y 25.000 euros. Asimismo, fueron decomisados 40 kilos de cocaína, 6.377 gramos de base de coca, 19.750 gramos de marihuana y 5.800 gramos de drogas sintéticas.

El presidente destacó la coordinación entre las instituciones involucradas y aseguró que las acciones continuarán dirigidas contra los cabecillas, las fuentes de financiación, el armamento y las estructuras de las organizaciones criminales que operan en la región.

Alcalde de Medellín destacó la ofensiva

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió a los procedimientos en un pronunciamiento realizado durante la madrugada. El mandatario local informó que, hacia las 3:20 a. m., se adelantaron los allanamientos y capturas contra personas señaladas de participar en delitos como hurto, tráfico de estupefacientes, homicidio y extorsión.

RELACIONADO Abatido alias Ochenta y otros 9 guerrilleros en la operación más grande contra el ELN en los últimos años

Gutiérrez insistió en la necesidad de mantener la presión operativa contra las organizaciones delincuenciales y destacó la importancia de las acciones conjuntas para enfrentar a quienes intimidan y afectan a los ciudadanos.

“Hay que ver lo cobardes que son cuando les cae la fuerza pública. Pero eso sí, se creen muy fuertes para caerle a la gente e intimidarla día a día. Esto es muy importante lo que se ha hecho el día de hoy y se tiene que mantener la operatividad en contra de las estructuras criminales. Son las 3:20 de la mañana, seguimos”, indicó el mandatario.

El alcalde también señaló que los procedimientos continuaban en desarrollo durante la madrugada, mientras avanzaban las labores de las autoridades.