“Mi familia corre peligro”: el clamor de Lenis Martínez al saber que su agresor puede quedar libre

El 21 de enero de 2025 hubo un caso que estremeció Bogotá. En horas de la mañana, hombres armados irrumpieron en una casa de Castilla donde se encontraba Lenis Paola Martínez, funcionaria de la Rama Judicial, acompañada de sus dos hijos.

Uno de los captores fue identificado como Duván Ardila, expareja de Martínez. La mujer fue sacada a la fuerza y secuestrada en un apartamento ubicado en la localidad de Suba.

Las investigaciones apuntan que ella venía siendo víctima de amenazas por parte de este hombre.

La familia acudió ante las autoridades y expuso el caso. Cuando las unidades llegaron a la vivienda en Castilla, encontraron amordazados a los hijos de Martínez.

Luego de aproximadamente 14 horas, la mujer pudo ser rescatada en Suba. También se supo que Ardila ya había sido denunciado e incluso tenía una orden de alejamiento.

La vivienda en la que se encontraba Martínez fue alquilada por su expareja dos días antes. Durante esas más de 10 atemorizantes horas, ella fue víctima de golpes, rociada con líquidos inflamables y amenazada de muerte.

En diálogo con Noticias RCN, Lina Martínez, hermana de la víctima, contó en aquel tiempo: “Ella recibió en estos días varias amenazas por parte de él, amenazándola de muerte”.

La familia cuestionó que, a pesar de las denuncias y pruebas presentadas, no se tomaron cartas en el asunto para su seguridad.

Ardila fue capturado y enviado a prisión. Sin embargo, después de cuatro meses; el caso ha vuelto a generar eco. Resulta que por causa del vencimiento de términos, este hombre podría quedar en libertad.

Martínez habló en exclusiva con Noticias RCN, contando el temor y riesgo que tiene por este posible desenlace. Si este hombre sale de la cárcel, lo más probable es que reincida en las amenazas.

No entiendo por qué las víctimas tenemos que vivir y pasar todas estas situaciones. Nos tiene muy angustiados. Siento mucho temor, no solo por lo que me puede pasar a mí, sino también a mis hijos. Toda mi familia corre peligro.