Liberan a firmantes del acuerdo de paz que habían sido retenidos en la frontera con Venezuela

A las 4:00 p.m. de hoy, martes 26 de agosto, el Gobierno de Venezuela liberó a los colombianos que estaban retenidos desde el 14 de agosto.

Según reveló la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, entre los connacionales había firmantes del acuerdo y un contratista de la entidad. El hecho se presentó cerca al puente binacional José Antonio Páez en Arauca, el cual conecta con Venezuela.

Firmantes habían sido retenidos el 14 de agosto

“Asistieron el pasado 13 de agosto al acto de entrega simbólica de incentivos económicos a 25 asociaciones y cooperativas de firmantes”, informó la entidad sobre por qué estas personas estaban allí.

En los planes iniciales, iban a regresar a sus territorios un día después. Sin embargo, habrían cruzado el puente con fines turísticos. Acto seguido, las autoridades del país vecino las detuvieron.

¿Quiénes son los firmantes?

Una de las colombianas fue identificada como Diana Viloria Blanco, firmante de paz que es delegada del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR). Con respecto al contratista, se supo que era Camilo Vanegas Otálora.

Las tres personas eran Mayiled Bustos Perdomo, Omar Delgadillo Rincón y William Rodríguez Rojas, todos también firmantes del acuerdo y escoltas adscritos a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Después de que se conociera la detención de los colombianos, las autoridades pusieron en marcha los respectivos protocolos para su liberación. Por eso, hubo comunicaciones con la embajada en Venezuela.

Finalmente y tras más de 10 días, los colombianos retornaron al país. Su estado de salud no presentó anomalías y los escoltas recibieron las armas de dotación que les habían confiscado.

“Cabe resaltar que las personas liberadas se encuentran en buen estado y fueron entregadas a Colombia luego de que las autoridades venezolanas aclararan su situación. Por su parte, los escoltas recibieron de vuelta sus armas de dotación”, detalló la entidad.