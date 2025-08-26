Liberan a médica que había sido secuestrada cuando recogía a sus hijos en Valle del Cauca

Fue liberada Daniela Hernández Montoya, la médica que había sido secuestrada el pasado 14 de agosto en Sevilla, Valle del Cauca.

Esta mujer había sido secuestrada cuando recogía a sus dos hijos del colegio. Los menores también estuvieron varias horas en cautiverio.

Médica fue secuestrada con sus hijos el 14 de agosto

Aquel 14 de agosto, la médica recogió a los menores de cuatro y ocho años respectivamente. Los tres fueron obligados a subirse a un vehículo en donde los llevaron a un sitio desconocido.

Horas después, los niños fueron entregados a un campesino y dejados en libertad. Sin embargo, se mantuvo la intriga por saber qué había pasado con la médica.

La información preliminar apunta que el Frente 57 de las disidencias de las Farc habría estado detrás del secuestro.

Con base en la alerta de inminencia 025 - 2024 de la Defensoría del Pueblo, se sabe que, no solo en Sevilla, sino en Andalucía, Bugalagrande, Caicedonia y Tuluá ha habido riesgo por la presencia del grupo armado. Aparte del Frente 57, también está presente el Frente Adán Izquierdo del Bloque Isaías Pardo.

Disidencias habrían estado detrás

El personero de Sevilla, Jhon Osorio, rechazó lo ocurrido: “Es un hecho que sin duda alguna nos ha tenido bastante conmocionados (...) Hemos desplegado todas nuestras capacidades institucionales para contribuir de manera prudente y humanitaria que se produzca la liberación pronta y segura de la doctora”.

Hernández trabaja para el Hospital Departamental Centenario de Sevilla. La Fundación Médicos Amigos también se pronunció y exigió su liberación inmediata. “Que la voz de todos sea un clamor por su pronta y segura libertad. ¡Daniela, tu familia, tus pacientes y todo un país te esperamos!”, indicó.

De igual forma, la Alcaldía de Sevilla llevó a cabo junto a los habitantes una velatón.

El personero dio la buena noticia en la tarde de este martes 26 de agosto. Por fuentes confiables, se corroboró la liberación de la médica, quien ya se reencontró con sus hijos.