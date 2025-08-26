CANAL RCN
Colombia

El impacto en frontera por la postura del presidente Petro frente a tensiones de EE. UU. y Venezuela

El Gobierno Nacional es cuestionado por su posición frente a la crisis en Venezuela ante el despliegue militar de Estados Unidos en las costas del país vecino.

Foto: Noticias RCN.

Noticias RCN

agosto 26 de 2025
12:57 p. m.
La tensión en Venezuela se ha incrementado en los últimos días tras el despliegue de buques estadounidenses en el Caribe y, en contraofensiva, de tropas venezolanas en la frontera con Colombia.

Esta situación ha desatado en el mundo entero la especulación de si realmente podría caer el régimen de Nicolás Maduro.

La respuesta de Venezuela ha sido desplegar tropas a la frontera con Colombia, un territorio que implicaría indirectamente a Colombia, porque se ven involucrados por lo menos tres departamentos.

¿Posición de Petro impactaría en lo que pueda ocurrir en Venezuela?

Para Carolina Fierro, “cada movimiento representa una posibilidad de desarrollo de esta situación. No creo que vaya a haber un desembarco de Estados Unidos en Venezuela, pero lo que busca Maduro con estas tropas y con estas movilizaciones buscar apoyo de Colombia”

Tenemos que estar muy pendientes de todos los movimientos, tanto de Maduro como de Petro.

Una situación que podría tener un impacto directo en Colombia. De acuerdo con Julio César Iglesias:

“El propio presidente Gustavo Petro que cautelosamente sigue defendiendo a la dictadura de Maduro, diciendo que el Cartel de los Soles es una organización sobre la que las autoridades de Estados Unidos tienen muchas evidencias de su existencia, dice que es una ficción”.

La cercanía del presidente Gustavo Petro con el régimen de Maduro

Las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, que serían rechazadas por el gobierno colombiano podrían tener un impacto en el país. Incluso con el tema de la descertificación de Colombia que se conocería el próximo 1 de septiembre.

“Esto es narcotráfico, estamos hablando de cárteles y que el presidente desconozca de alguna otra forma y que tenga una posición como con la zona binacional, que sea que realmente él tenga estas posiciones, es grave”, dijo Carolina Fierro.

Por su parte, Julio César Iglesias, explicó que el presidente “está en una posición incómoda porque los vínculos de colaboración entre el petrismo y el chavismo o el Psuv de Venezuela, no son solamente ahora, sino que son históricos. Desde hace décadas hacen parte de las mismas organizaciones”.

