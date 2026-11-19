A menos de cincuenta días de que finalice el 2026, se conocieron los resultados de la ‘Encuesta de percepción ciudadana’, que arroja algo de luz sobre la forma en la que los ciudadanos perciben la capital del país.

El número de habitantes que dicen sentirse orgullosos de la ciudad aumentó en 14%, en comparación con 2025, llegando al 71%. Además, 56% de las personas consideran que las cosas van por buen camino.

No obstante, la cifra para este indicador es diferente entre hombres y mujeres, al igual que por estratos. 60% de los hombres consideran que es así, pero en mujeres se reduce al 53%.

En estratos 1 y 2, el indicador se mantiene en 52%; en estratos 3 y 4, en 60%, y en estratos 5 y 6, en 63%; lo que equivale a una brecha de 11 puntos entre el estrato 1 y el estrato 6.

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Percepción de calidad de vida cambia según el estrato y edad de los habitantes de Bogotá:

Según la encuesta, 72% de los habitantes de la ciudad se sienten satisfechos con su calidad de vida. 18% no se sienten ni satisfechos ni insatisfechos y 10% se sienten insatisfechos.

Por edades, el indicador es diferente. Entre los mayores de 55 años es del 70,5%, entre las personas de 46 a 55 años es de 69%, al igual que entre las personas de 36 a 45. Y, entre las personas de 26 a 35, alcanza el 78%.

En estratos 1 y 2 la cifra ronda el 66%; en estratos 3 y 4, el 76% y en estratos 5 y 6, el 87%.

Según explicó el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, en diálogo con Noticias RCN, “el optimismo y el orgullo tiene que ver con varias cosas: la ciudad se está transformando, la gente está viendo que es una realidad, el metro va en más del 80% de ejecución y, aunque otras zonas se han visto afectadas por obras atrasadas, estamos trabajando en ponerlas al día”.

Y admitió que “eso ha afectado particularmente a sectores” de estratos 1, 2 y 3, “porque se atrasan sus recorridos y se demoran mucho más de camino al trabajo”.

¿Qué hay de la economía y seguridad de los hogares bogotanos?

44,4% de las personas consideran que la situación económica de su hogar mejoró el último año, siendo el nivel más alto que se ha alcanzado.

Al respecto, el mandatario indicó que “el resultado de la encuesta es esperanzador, vamos por buen camino. No se han resuelto los problemas en muchos frentes, pero estamos en proceso y eso es clave”.

Su gestión, también fue puesta a prueba y mejoró en 12%, tras haber caído al 26% en 2025. Sin embargo, 61% de los habitantes siguen preocupándose por los atracos callejeros.

“En el tema de seguridad la encuesta refleja una disminución en la percepción de inseguridad y, aunque positivo, es insuficiente. Tenemos que lograr mucho más (…) los resultados recientemente han sido positivos. Bogotá tiene hoy una reducción del homicidio cercana al 8%, hemos visto una reducción sostenida del hurto a automotores, del hurto a personas, del hurto a residencias y del hurto a entidades financieras, pero seguimos teniendo cifras muy altas y casos todos los días”.

Para mejorar los índices en su último año de Gobierno, Galán insistió en que “es clave el trabajo” articulado “con la Nación, la Fiscalía, la Policía y las Fuerzas Militares”.