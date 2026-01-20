CANAL RCN
Colombia Video

Desgarrador relato de mamá de subintendente secuestrado por el ELN: “Dolor muy inmenso”

La mamá habló con Noticias RCN cuando se cumplen seis meses desde que el ELN lo secuestró junto a un compañero en Arauca.

Noticias RCN

Nicolás Martínez Sánchez

enero 20 de 2026
05:49 p. m.
Cuatro familias llevan meses esperando que sus seres queridos vuelvan a casa. A medida que pasa el tiempo, aumenta la intriga, pero también la fe de verlos nuevamente.

El 20 de julio de 2025 les cambió la vida a dos uniformados de la Policía. El subintendente Franque Esley Hoyos Murcia y el patrullero Fabián Pérez Mendoza estaban desarrollando investigaciones sobre ataques contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en Arauca.

Seis meses desde que fue secuestrado

Sin embargo, fueron abordados por el ELN en la vía de Tame. Los criminales los secuestraron y están bajo su poder hasta hoy día. Llevan seis meses sin retornar a sus hogares.

Un par de meses antes, el 8 de mayo, habían sido secuestrados dos funcionarios de la Fiscalía: Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada. El ELN los secuestró y no los ha liberado.

Las familias no reciben pruebas de supervivencia desde hace meses. La última vez que les enviaron videos, los secuestrados evidenciaban un preocupante semblante.

“Mi hijo no merece estar allá”

Alba Murcia, mamá del subintendente Hoyos, habló con Noticias RCN para dejarle un llamado al ELN y darle un mensaje de esperanza a su hijo, a quien anhela vuelva pronto.

Pidió que haya una prueba de supervivencia: “Es un dolor muy inmenso (…) Tengo entendido que la liberación es intercambio”. Le puso sobre la mesa al ELN la alternativa de una nueva negociación con la Defensoría y la Iglesia.

La situación para nosotros es muy dura, porque mi hijo no se merece estar allá. Quiero, como madre, que dejen en libertad a mi hijo porque nos hace muchísima falta.

Además, le dejó un mensaje al subintendente: “Tenga mucha fuerza. Pronto Dios nos dará ese milagro. Sé que es muy duro, pero vamos a salir triunfantes. Esto es una piedrita que nos pusieron en el camino. No te hemos olvidado”.

