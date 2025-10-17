CANAL RCN
Líder de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo fue asesinado en Ocaña

Su cuerpo sin vida fue hallado en la vía que conduce a la vereda Cordoncillos, en zona rural del municipio de Ocaña.

octubre 17 de 2025
02:41 p. m.
El asesinato de Darwin Jaime, líder social e integrante de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo, ha conmocionado a la región de Norte de Santander.

Asesinan a líder social en Ocaña, Norte de Santander

Su cuerpo sin vida fue hallado en la vía que conduce a la vereda Cordoncillos, en zona rural del municipio de Ocaña.

Las organizaciones sociales de la región han señalado como presuntos responsables a integrantes del Ejército de Liberación Nacional, aunque las autoridades aún investigan la veracidad de estas acusaciones.

Este incidente se suma a la creciente ola de violencia que ha sacudido al Catatumbo en los últimos nueve meses.

Cabe mencionar que en estos nueve meses de confrontación que ha librado el ELN y las disidencias de las Farc en la zona del Catatumbo, ya son más de 160 homicidios que se han registrado en los diferentes municipios. De estos 160, al menos cuatro han sido líderes sociales.

La situación ha generado un llamado urgente a los grupos armados para que respeten el derecho internacional humanitario y cesen las agresiones contra líderes sociales, firmantes de paz y comunidades indígenas y campesinas de la región.

Las autoridades han intensificado sus esfuerzos para identificar y capturar a los responsables de estos crímenes.

Por su parte, la Asociación para la Unidad del Catatumbo, organización a la que pertenecía la víctima, ha exigido justicia y medidas de protección para sus miembros.

“Queremos insistir en la necesidad de que los grupos armados respeten el derecho internacional humanitario, respeten los líderes sociales, respeten a los firmantes de paz y, sobre todo, a las comunidades indígenas y campesinas de la región del Catatumbo”, aseguró Juan Carlos Quintero, también líder social del Catatumbo.

