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¿Inesperado? El precio del dólar tuvo otro cambio en el cierre de hoy 6 de julio de 2026

Descubra cómo cerró exactamente el precio del dólar en Colombia hoy 6 de julio de 2026.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

julio 06 de 2026
02:31 p. m.
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El precio del dólar en Colombia, de acuerdo con la gráfica del Banco de la República, abrió este 6 de julio de 2026 en 3.330,000 pesos.

Sin embargo, a lo largo de la jornada estuvo en aumento y, finalmente, cerró con tendencia al alza sobre la 1:00 de la tarde.

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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 6 de julio de 2026

El Banco de la República de Colombia informó que el precio con el que cerró el dólar durante este 6 de julio de 2026 fue de 3.350,00 pesos.

Es decir que, realizando el comparativo con el precio de apertura, el aumento fue de exactamente 20 pesos.

Asimismo, la entidad bancaria ha precisado que la Tasa Promedio del Mercado se encuentra en 3.350,708 pesos.

Así se están comprando y vendiendo los dólares en las casas de cambio hoy 6 de julio de 2026

Teniendo en cuenta los precios de apertura y cierre, en promedio, se han identificado las siguientes tarifas en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín.

  • Bogotá: 3.430 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.610 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.400 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.600 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.600 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.510 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.670 pesos para que los vendan.

¿Cuáles han sido las últimas Tasas Representativas del Mercado del dólar?

En los últimos días, la Tasa Representativa del Mercado también se comenzó a ubicar por debajo de los 3.400 pesos.

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Los cambios exactos han sido los siguientes:

  • Jueves 2 de julio de 2026: 3.403,35 pesos.
  • Viernes 3 de julio de 2026: 3.357,82 pesos.
  • Sábado 4 de julio de 2026: 3.334,93 pesos.
  • Domingo 5 de julio de 2026: 3.334,93 pesos.
  • Lunes 6 de julio de 2026: 3.334,93 pesos.
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