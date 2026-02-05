CANAL RCN
Colombia

Llega a Montería ayuda humanitaria para damnificados por fuertes lluvias

Foto: @FuerzaAereaCol

Noticias RCN

febrero 05 de 2026
09:57 a. m.
La emergencia invernal que golpea al departamento de Córdoba recibió este jueves un alivio. Esto luego de que se conociera que una aeronave C-40 de la Fuerza Aeroespacial despegó desde Bogotá con destino a Montería cargada con 10 toneladas de Ayuda Humanitaria de Emergencia destinadas a las familias damnificadas.

Envían toneladas de ayuda humanitaria a Córdoba

La ayuda fue dispuesta por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Cruz Roja. La iniciativa busca atender a miles de personas afectadas por las inundaciones y desbordamientos que han impactado a la gran mayoría de municipios del departamento.

Según las autoridades, entre 21 y 23 de los 30 municipios presentan afectaciones, y al menos 12 de ellos registran daños de especial gravedad.

El gobernador Erasmo Zuleta, en diálogo con este medio, calificó la situación como histórica, teniendo en cuenta los reportes del Ideam que advierten un escenario sin precedentes por la intensidad de las lluvias.

Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), el mandatario se encuentra coordinando la respuesta pertinente para la contingencia junto a organismos de socorro, alcaldías y entidades del orden nacional.

La llegada de la ayuda aérea representa un alivio para comunidades que han perdido enseres, cultivos y viviendas, especialmente en municipios como Montería, Lorica, Montelíbano, Puerto Libertador y Moñitos, entre otros.

Además, persiste la alerta en zonas como Cereté, donde el aumento del caudal del río Sinú podría agravar las inundaciones.

Autoridades se mantienen alerta por fuertes emergencias en Córdoba

Zuleta ha insistido en que la atención a la emergencia requiere trabajo conjunto entre todos los niveles de Gobierno, el sector privado y la ciudadanía.

También ha reiterado el llamado a priorizar la vida y la seguridad de las personas por encima de las pérdidas materiales, mientras avanzan las labores de asistencia y evaluación de daños.

