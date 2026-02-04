VIDEO | Rector nadó dentro de su colegio y mostró la magnitud de las inundaciones en las escuelas de Córdoba

La emergencia que atraviesa el departamento de Córdoba por cuenta de las inundaciones quedó expuesta en un video divulgado por Fecode, en el que se muestra la crítica situación que enfrentan varias instituciones educativas afectadas por el agua.

Las imágenes corresponden a la Institución Educativa Pica Pica Viejo, ubicada en el municipio de Puerto Libertador, donde las lluvias provocaron una inundación que dejó completamente anegadas las instalaciones del plantel.

Video: rector mostró la magnitud de las inundaciones en las escuelas de Córdoba

El video fue grabado por el docente Elkin Caro Caballero, rector de la Institución Educativa Pica Pica Viejo, quien decidió mostrar, desde el interior del colegio, el nivel de afectación que dejó la emergencia.

En las imágenes se observa al rector literalmente nadando dentro de la institución, mientras el agua cubre las aulas y los pasillos.

El nivel de la inundación es tal que el agua le llega hasta el cuello y, en algunos puntos, el docente se hunde aún más, dejando visibles únicamente parte del brazo, el codo y la mano, una escena que muestra la profundidad del agua y la gravedad de la situación.

Rector habló de las pérdidas que sufrió su institución por las inundaciones

Las imágenes muestran cómo la inundación arrasó con los espacios del colegio y causó pérdidas totales.

Según lo expuesto, se perdieron los computadores, el mobiliario, el restaurante escolar y el Programa de Alimentación Escolar (PAE), dejando a la institución sin los recursos básicos para atender a los estudiantes.

En medio de la grabación, el rector hace un llamado directo al gobernador de Córdoba, a la alcaldía municipal y a la institución educativa, solicitando apoyo urgente para poder enfrentar la emergencia y atender a los niños afectados. En su mensaje, expresa textualmente:

Gobernador de Córdoba y a la alcaldía municipal y la institución educativa. Vea, mire, vea. Se nos perdieron los computadores, se nos perdió todo todo el restaurante escolar, el PAE se fue y se perdió. Yo los invito, aquí estamos pendientes, pegados de la misericordia de Dios. Dios me los bendiga y que nos vengan a a dar los apoyos que necesitamos para los niños.

Fecode señaló que este caso no es un hecho aislado, sino una muestra de la magnitud de la emergencia que atraviesa el departamento de Córdoba, donde las inundaciones han golpeado de manera severa a las instituciones educativas.

Ante este panorama, se hizo un llamado a entidades como el Ministerio de Educación, la Gobernación de Córdoba, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Asociación de Maestros y Trabajadores de la Educación de Córdoba, para que se atienda de manera urgente la crisis que hoy mantiene a escuelas enteras bajo el agua.