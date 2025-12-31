CANAL RCN
Colombia

Es oficial: Llegó a Colombia el cuarto tren del Metro de Bogotá

El convoy arribó a Colombia en los últimos días de diciembre y, en las próximas jornadas, iniciará su traslado terrestre hacia la capital.

Foto: X @CarlosFGalan

Noticias RCN

diciembre 31 de 2025
01:18 p. m.
A través de su cuenta oficial de X, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció que Bogotá cerró el año con una nueva señal de avance en uno de los proyectos de infraestructura más importantes de su historia: la llegada del cuarto tren de la Línea 1 del Metro.

Llegó a Cartagena el cuatro tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá

El convoy arribó a Colombia en los últimos días de diciembre y, en las próximas jornadas, iniciará su traslado terrestre hacia la capital, donde se espera que esté en servicio de pruebas durante el mes de enero.

Este hito se suma a un cierre de 2025 cargado de avances para el proyecto. El pasado 26 de diciembre, en el patio taller de Bosa, el Metro de Bogotá realizó su primer recorrido oficial, un trayecto de 905 metros en medio de pruebas eléctricas. Durante ese desplazamiento, uno de los vagones transportó al alcalde.

De acuerdo con el balance de la administración distrital, al finalizar 2025 las obras del Metro alcanzaron un 68,64 % de ejecución. Esta cifra refleja un crecimiento significativo frente al 28,98 % registrado al comienzo de la administración Galán, en enero de 2024, lo que representa un avance de casi 40 puntos porcentuales en dos años.

Durante este mismo periodo, Bogotá recibió la cochera de 25.000 metros cuadrados que albergará los 30 trenes de la Línea 1, los cuales continuarán llegando de forma progresiva hasta octubre de 2026.

Asimismo, se entregó el intercambiador vial de la calle 72 con avenida Caracas, una obra clave para la movilidad en ese sector de la ciudad.

¿Qué sigue para el Metro de Bogotá en el 2026?

La Alcaldía destacó que estos logros han sido posibles gracias al trabajo de cerca de 17.000 personas vinculadas al proyecto y a la articulación permanente entre las diferentes entidades del Distrito.

Para 2026, el cronograma contempla la entrega del segundo puente del sector del Pulpa, en la carrera 68 con avenida Primera de Mayo, y el inicio de pruebas entre el patio taller y la estación 4.

El próximo año, según la administración distrital, Bogotá entrará de lleno en “modo Metro”. Además de los avances en el viaducto y las estaciones, los ciudadanos comenzarán a ver la transformación del entorno urbano, con la conformación de cerca de 1,4 millones de metros cuadrados de espacio público nuevo y renovado a lo largo del trazado.

