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VIDEO | Ya llegó a Colombia el soldado (r) Henry Camargo

El militar en retiro fue trasladado desde Nueva York al hospital militar de Bogotá, donde espera un trasplante.

Noticias RCN

octubre 13 de 2026
01:04 p. m.
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El soldado en retiro Henry Camargo ya regresó a Colombia. El hombre pisó suelo colombiano envuelto en la bandera tricolor.

Llegó a Colombia el soldado (r) Henry Camargo

Su regreso fue posible gracias a la intervención directa del presidente Abelardo de la Espriella, quien cumplió su compromiso de repatriarlo para continuar su tratamiento médico en el país.

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“Bendecido ante todo por Dios, por nuestro presidente que me dio esa mano de apoyo", expresó Camargo al llegar al país.

A través de una video llamada, el jefe de Estado le había prometido traerlo de regreso al país para brindarle ayuda con su tratamiento. “Te vamos a traer a Colombia para hacerte tu trasplante”.

El traslado médico fue exitoso según autoridades sanitarias. “Fue un traslado muy exitoso, gracias a Dios, estuvo muy bien todo el trayecto, no hubo ninguna complicación", confirmaron fuentes del hospital militar, donde Camargo pasó sus primeras horas.

El soldado retirado agradeció el apoyo recibido: "a mi familia, a mi pueblo colombiano que nunca me dejó solo, estoy muy bendecido y orgulloso de estar hoy acá en Colombia".

Durante una entrevista en el programa Mañana Express, Camargo confesó que se encuentra muy feliz de estar en su casa, acompañado de su familia, especialmente cerca de su mamá a quien no veía hacía 51 años.

Ahora Henry está a la espera del trasplante que necesita, puesto que padece de una compleja enfermedad respiratoria y necesita un doble trasplante producto de fibrosis crónica en los pulmones.

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