VIDEO | Con las manos en la masa cogieron a apartamenteros en Suba: tenían llaves maestras

Los ladrones ingresaron al edificio por el parqueadero, usando herramientas especializadas. Todo quedó registrado en cámaras de seguridad.

marzo 02 de 2026
08:41 a. m.
Las autoridades de Bogotá capturaron en flagrancia a tres hombres que intentaban cometer hurtos en viviendas de un edificio residencial en la localidad de Suba.

Los delincuentes, quienes operaban con llaves maestras y herramientas especializadas, fueron detenidos tras la alerta de los vecinos.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los delincuentes habían realizado un trabajo de inteligencia previo, estudiando quiénes vivían en el lugar antes de ejecutar el asalto.

Modus operandi de apartamenteros quedó registrado en video

Los hechos quedaron registrados en cámaras de seguridad del edificio, donde se observa cómo los sospechosos ingresaron a través del parqueadero.

Las imágenes muestran el momento en que utilizaron herramientas para forzar las cerraduras y acceder al interior de la edificación, donde comenzaron a merodear las viviendas con la intención de cometer hurtos millonarios.

Sin embargo, vecinos alertas identificaron la situación sospechosa y contactaron inmediatamente al número de emergencias 123, lo que permitió la intervención oportuna de la Policía.

Lo que le encontraron a apartamenteros en un vehículo taxi

Durante el procedimiento de captura, las autoridades lograron incautar diversas herramientas con las cuales los sospechosos forzaban e ingresaban violentamente a las residencias.

Adicionalmente, se les encontró en su poder cartuchos para arma de fuego calibre 9mm y varios teléfonos celulares.

También se inmovilizó un vehículo tipo taxi que aguardaba en las afueras del edificio para facilitar la huida de los delincuentes. La información fue confirmada por el teniente coronel Julio Botero, comandante de la Policía de Suba.

Durante el procedimiento se logra incautarles herramientas con las cuales forzaban e ingresaban de manera violenta a cometer los hurtos a residencia, adicional se les hallan su poder cartuchos para arma de fuego calibre 9mm.

Los capturados tienen entre 28 y 34 años y cuentan con antecedentes judiciales por delitos similares. Se trata de personas reincidentes con anotaciones previas por hurto calificado y agravado, lo que evidencia un patrón delictivo repetitivo.

