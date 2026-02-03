Proyecto del IDPYBA busca trabajar y apoyar a proteccionistas de animales en Bogotá

Ante la desmesurada cantidad de casos por maltrato animal y el abandono de mascotas en toda la capital, la labor de los rescatistas y proteccionistas se ha intensificado al llevar a cabo trabajos propios de entidades o instituciones encargadas de velar por el bienestar de los animales.

Por esto, el IDPYBA anunció detalles del nuevo proyecto con el que se busca trabajar y apoyar a estas personas que, en varias oportunidades, tienen que hacer uso de sus propias fuentes y recursos para rescatar, estabilizar, cuidar y alimentar a cientos de animales bajo su protección.

¿En qué consiste el programa del IDPYBA?

Según el director de la entidad, Antonio Llamas, el trabajo de los proteccionistas en Bogotá se ha vuelto fundamental a la hora de llevar a cabo rescates que son reportados y atendidos por parte de estos grupos de personas.

Por esto, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal dio inicio al proyecto ‘Sociedad Organizada Salvando Animales’ que busca trabajar de la mano con estos grupos de personas para complementar sus esfuerzos y apoyar su labor contra el maltrato animal en la capital.

“Estamos trabajando de la mano con las proteccionistas, reconociendo el valor de lo que hacen y articulándonos para que la oferta que tenemos nosotros complemente ese esfuerzo que realizan”, explicó Llamas.

Dentro del programa se atenderá lo que tiene que ver con medidas veterinarias, medidas de apoyo jurídico, brigadas y trabajo con el Escuadrón Anticrueldad. Según el director, dicho programa ya trabaja en doce localidades de la ciudad por lo que esperan seguir creciendo para colaborar en conjunto con estos grupos.

Perrito es rescatado en Rafael Uribe

Por otro lado, el IDPYBA informó sobre un presunto caso de maltrato animal en donde se llevó a cabo la aprehensión material preventiva de un canino reportado por sus malas condiciones de salud en las que se encontró, según informó la entidad, en la localidad de Rafael Uribe.

Actualmente, el animal se encuentra bajo el cuidado del instituto para que reciba la atención médico veterinaria necesaria en pro de su recuperación.