CANAL RCN
Colombia

Proyecto del IDPYBA busca trabajar y apoyar a proteccionistas de animales en Bogotá

El Instituto de Protección y Bienestar Animal dio a conocer detalles del proyecto que busca apoyar a los rescatistas de la capital.

Foto: IA Freepik
Foto: IA Freepik

Noticias RCN

marzo 02 de 2026
09:43 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Ante la desmesurada cantidad de casos por maltrato animal y el abandono de mascotas en toda la capital, la labor de los rescatistas y proteccionistas se ha intensificado al llevar a cabo trabajos propios de entidades o instituciones encargadas de velar por el bienestar de los animales.

Por esto, el IDPYBA anunció detalles del nuevo proyecto con el que se busca trabajar y apoyar a estas personas que, en varias oportunidades, tienen que hacer uso de sus propias fuentes y recursos para rescatar, estabilizar, cuidar y alimentar a cientos de animales bajo su protección.

Desgarrador: sujeto arrastró a un perrito desde una moto en movimiento, en Cesar
RELACIONADO

Desgarrador: sujeto arrastró a un perrito desde una moto en movimiento, en Cesar

¿En qué consiste el programa del IDPYBA?

Según el director de la entidad, Antonio Llamas, el trabajo de los proteccionistas en Bogotá se ha vuelto fundamental a la hora de llevar a cabo rescates que son reportados y atendidos por parte de estos grupos de personas.

Por esto, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal dio inicio al proyecto ‘Sociedad Organizada Salvando Animales’ que busca trabajar de la mano con estos grupos de personas para complementar sus esfuerzos y apoyar su labor contra el maltrato animal en la capital.

“Estamos trabajando de la mano con las proteccionistas, reconociendo el valor de lo que hacen y articulándonos para que la oferta que tenemos nosotros complemente ese esfuerzo que realizan”, explicó Llamas.

Dentro del programa se atenderá lo que tiene que ver con medidas veterinarias, medidas de apoyo jurídico, brigadas y trabajo con el Escuadrón Anticrueldad. Según el director, dicho programa ya trabaja en doce localidades de la ciudad por lo que esperan seguir creciendo para colaborar en conjunto con estos grupos.

Envenenamiento masivo de mascotas preocupa a habitantes de un barrio en Floridablanca, Santander
RELACIONADO

Envenenamiento masivo de mascotas preocupa a habitantes de un barrio en Floridablanca, Santander

Perrito es rescatado en Rafael Uribe

Por otro lado, el IDPYBA informó sobre un presunto caso de maltrato animal en donde se llevó a cabo la aprehensión material preventiva de un canino reportado por sus malas condiciones de salud en las que se encontró, según informó la entidad, en la localidad de Rafael Uribe.

Actualmente, el animal se encuentra bajo el cuidado del instituto para que reciba la atención médico veterinaria necesaria en pro de su recuperación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

VIDEO | Con las manos en la masa cogieron a apartamenteros en Suba: tenían llaves maestras

Enfermedades

15 niños vencen el cáncer y hacen sonar la campana en la Clínica Mar Caribe de Santa Marta

Irán

¿Ataques de EE. UU. e Israel contra el régimen de Irán tendrían impacto en Colombia?

Otras Noticias

Oscar Cordoba

Óscar Córdoba reveló quién debe ser el arquero titular de Colombia en el Mundial 2026

Óscar Córdoba se la jugó y eligió al arquero titular de la Selección Colombia para el Mundial 2026.

Yeison Jiménez

¡Emotivo! Jowell y Randy rindieron homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena

El icónico concierto también tuvo un espacio para rendir un sentido homenaje al cantante fallecido.

Estados Unidos

Impactantes videos muestran cómo EE. UU. destruye naves de Irán con un solo ataque

Dólar

Dólar en Colombia vuelve a subir este 2 de marzo y retoma precio de inicios de 2026

Cuidado personal

Tomar colágeno no desaparece las arrugas, según reciente investigación