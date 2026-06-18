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Lluvias en Segovia arrastraron vehículos y obligaron a las personas a subir a los tejados

Al menos 18 sectores resultaron afectados, requiriendo la intervención de los servicios de emergencias.

Noticias RCN

junio 18 de 2026
11:18 a. m.
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Las lluvias registradas en el nordeste antioqueño la noche del miércoles (17 de junio) generaron afectaciones en 18 sectores del municipio de Segovia, arrastrando vehículos que se encontraban estacionados en las calles y obligando a sus habitantes a pasar la tormenta sobre los techos de sus casas.

Según el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), se registraron inundaciones, deslizamientos, la caída de árboles e, incluso, incendios estructurales en el municipio.

Es así que, “debido a las fuertes lluvias registradas el día de ayer, a las 8:45 p.m., se activó el protocolo de respuesta institucional, iniciando de manera inmediata las labores de atención y evaluación de las emergencias presentadas”.

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Autoridades realizan un censo de los daños y han empezado a despejar las vías:

Tras la emergencia, que deja a 18 personas damnificadas, entre ellas cinco niños, el CMGRD ha estado adelantando el censo y verificación de daños y necesidades en el municipio, prestando atención primaria a las familias afectadas y despejando las vías.

Además, se comprometió a mantener un “monitoreo permanente de la situación y continuará informando oportunamente a la ciudadanía sobre la evolución de la emergencia y las medidas adoptadas para la protección y atención de la población”.

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El alcalde ha estado recorriendo el municipio:

De acuerdo con el CMGRD, “el alcalde municipal se encuentra realizando recorridos y visitas a los sectores afectados, acompañando a las comunidades, verificando de primera mano las afectaciones y coordinando las acciones institucionales necesarias para brindar una respuesta oportuna e integral frente a la emergencia”.

Realizando labores en la zona también se encuentra personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Segovia y Remedios, la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Movilidad, el Hospital de Segovia, la Cruz Roja, la Policía Nacional y la Defensa Civil.

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