"No dejarle una deuda a nuestros hijos": las solicitudes de Asofondos sobre la reforma pensional

Este 15 de abril está en agenda del Congreso el debate de la reforma pensional, otro de los proyectos principales de la administración del presidente Gustavo Petro.

Durante el el XVII Congreso Anual de Asofondos celebrado en Cartagena, el gremio pidió dar celeridad al trámite del proyecto de ley en el ente legislativo del país.

“Tenemos la oportunidad para hacer la mejor reforma pensional que necesita Colombia. Es claro que los cambios demográficos son una realidad y, también, que se requerirán más recursos para garantizar jubilaciones dignas. La mejor reforma pensional es una buena reforma laboral”, afirmó Miguel Largacha Martínez, presidente del Consejo Directivo de Asofondos.

Noticias RCN habló con Daniel Wills, vicepresidente técnico de Asofondos, sobre la reforma pensional y lo que el gremio considera son los principales puntos de discusión sobre dicho proyecto de ley.

¿Qué debería modificar este proyecto para tranquilidad de todos?

Nosotros consideramos que esta es una oportunidad importante de presentar una reforma pensional; el sistema necesita reformarse, pero no cualquier reforma, no puede ser una reforma que deje endeudados a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces, son cinco puntos principales.

El primero; el umbral de cotización que se hace a Colpensiones obligatoriamente, recordemos la reforma obliga a las personas hasta cierto salario a cotizar todo a Colpensiones. Ese umbral debe ser lo más bajo posible, un salario mínimo y, sobre todo, lo que entra a Colpensiones se debe ahorrar, y se debe ahorrar de manera adecuada. Ese fondo de ahorro que constituye Colpensiones no se puede agotar.

Otra cosa muy importante es que las personas que hoy están en los fondos privados, y que reciban a los fondos privados como su mejor alternativa, no se pueden perjudicar por la reforma. En Colombia las personas que no se pensionan, que son el 80%, reciben más en los fondos privados que en Colpensiones y con la reforma se van a perjudicar.

Un punto adicional, Colpensiones va a cuadruplicar el número de clientes, piensan ustedes en cualquier empresa que se va a multiplicar por cuatro, eso requiere tiempo y nosotros pedimos que no entre en vigencia esta reforma en 2025, cómo se propone, sino tal vez en 2026 o 2027.

Por último, tener las garantías para todos los actores de cómo se van a remunerar y de cómo van a ser las reglas de juego para que todos los actores; Colpensiones, aseguradoras, administradoras de Fondos de Pensiones, tengan las reglas de juego claras.

Doctor Wills, sin embargo el Gobierno Nacional insiste en que es inamovible este umbral de tres salarios mínimos, quizá con un acuerdo que ya tiene con varios partidos puede bajar hasta 2.5 salarios mínimos. ¿Cuál es la diferencia entre tres salarios mínimos y un salario mínimo, que es lo que propone Asofondos?

Lo que sucede es que las pensiones en Colpensiones están subsidiadas y las pensiones más altas te quedan con el último subsidio, entonces a mayor la pensión mayor es el subsidio y se quedan todas las que van de ahí en adelante con el último subsidio. La pregunta es, ¿queremos seguir subsidiando las pensiones altas? A más bajo sea este umbral, menor va a ser el subsidio de las pensiones más altas de Colombia, por eso nosotros insistimos tanto en bajar ese subsidio.

Además la otra cara de subsidiar es que eso le cuesta al país, eso le cuesta al presupuesto. Queda un faltante que no se está ahorrando, que no se está poniendo y que van a poner los jóvenes. Entonces esas son las dos razones principales; bajar los subsidios a las pensiones altas y no dejarle una deuda a nuestros hijos, por eso insistimos en bajar ese umbral.