“Cualquier cosa que cuente Nicolás Petro afectará al Gobierno”: abogado Miguel Ángel del Río

Este 1 de agosto se llevó a cabo la audiencia en contra de Nicolás Petro y Day Vásquez, en la que ni el hijo del presidente de la República, ni su exesposa, aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación.

Recordemos que Petro y Vásquez son señalados por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, y para el caso de esta última persona, violación de datos. En #ElEncuentroDeLas6 de NoticiasRCN.com, hablamos con el abogado penalista Iván Cancino, sobre lo ocurrido durante la audiencia.

Las posibilidades de Nicolás Petro y Day Vásquez ¿Podrán salir bien librados? Iván Cancino responde

Inicialmente, Cancino manifestó haber estado seguro desde principios del caso que ninguno aceptaría los cargos, “porque es muy raro que una persona bien asesorada acepte con la sola imputación, porque no tiene mayor margen de negociación”.

Explicó que en este punto “todo lo debatiría el juez o la Fiscalía”, pero ahora “ya pueden determinar la pena, mirar si les imponen o no medida, que sea en la casa o no”.

Sin embargo, consideró que, a pesar de que la captura fue legal, “sigo insistiendo en que era innecesaria”. Y añadió que el ente acusador “debía tener pruebas muy fuertes para haber capturado a Nicolás Petro y Day Vásquez.

Por lo acontecido durante la audiencia, comentó que al parecer hubo una conversación durante el receso, pues tienen “elementos bastante fuertes”, lo que motiva, según Cancino, a que se dé una negociación; momento en que entra el juez a determinar si es lo suficientemente poderosa como para “evitar la cárcel”, o lograr una pena domiciliaria.

El abogado Cancino explicó que de lograr un principio de oportunidad, Nicolás Petro no quedaría impedido para ocupar un cargo público en el futuro, mientras que si se trata únicamente de un preacuerdo, no podría ser elegido en estas posiciones.

Mientras que para el caso de Day Vásquez, quien ha colaborado desde el principio con las autoridades, señaló que pudo haber negado los cargos en búsqueda de una mejor negociación.

Que haya colaborado anteriormente le hace el camino más fácil para obtener algún beneficio, incluso mayor que el que pueda obtener Nicolás

Iván Cancino dijo también en #ElEncuentroDeLas6 que los defensores de Nicolás Petro dieron un ‘buen paso’ al detener la audiencia de medida de aseguramiento para dar información.

“La información que tiene que dar sí debe ser fuerte para que esta Fiscalía no le pida medida e inicie una negociación, o por lo menos que la medida sea no restrictiva de la libertad: no salir del país, presentarse, y eso ya sería un éxito si la prueba que se presenta es muy sólida”.

“Cualquier cosa que cuente Nicolás Petro afectará al Gobierno”: abogado Miguel Ángel del Río

El abogado penalista Miguel Ángel del Río también intervino en #ElEncuentroDeLas6. Manifestó que durante el “receso debió pasar algo que desconocemos”.

Del Río aseguró que aunque inicialmente había una situación adversa entre Nicolás Petro, su esposa y su defensa, contra la Fiscalía, “el receso genera todo lo contrario. Vemos una situación que incluye incluso una retractación de la defensa”.

Respecto a la información que posee Nicolás Petro y que pretendería revelar a la Fiscalía General de la Nación, Miguel Ángel del Río respondió que podría contar “mucho”:

“Cualquier cosa que cuente Nicolás, cualquier cosa de financiación de campaña, de contratación pública, afectará al Gobierno Nacional; es decir, no habrá ninguna manifestación ajena al ejercicio del Gobierno”. Argumentó que no habrá nada ajena al ejercicio del Gobierno.

Esperemos que diga toda la verdad y que haga los señalamientos que tenga que hacer

Del Río consideró también que hay un número importante de temas y “verdades” con relación a “muchas cosas sobre las cuales debe dar testimonio”.

Miguel Ángel del Río y las denuncias de presunta cercanía de Mario Fernández Alcocer con paramilitarismo

“De algunas decisiones, sí”, respondió contundentemente el abogado Miguel Ángel del Río, aunque reconoció que continúa apoyando al Gobierno, “pero hay unas cosas sobre las cuales me distancio”:

“Por ejemplo ese tema de avales a candidatos en entredicho, desconociendo las bases y el trabajo de mucha gente. El tema de Mario Fernández Alcocer, próximamente voy a hacer unas denuncias sobre su cercanía con el paramilitarismo; un tema que, además, incomodará seguramente a la Casa de Nariño, pero que yo no puedo pasar por alto y que son muy graves”.

El abogado puntualizó que ya advirtió directamente sobre sus denuncias. "Le mandé el mensaje al Gobierno Nacional sobre el problema de Mario Fernández Alcocer y lo que eso puede costar desde el punto de vista de la estructura moral de un Gobierno que llegó con otras aspiraciones”.