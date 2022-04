¿Qué pasó en el CNE para que frenara la revocatoria del alcalde Daniel Quintero?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) el martes se abstuvo de certificar las cuentas presentadas por el comité promotor de la revocatoria del alcalde de Medellín, Daniel Quintero.



Además, formuló cargos en contra del comité promotor de la iniciativa “denominada ‘Pacto por Medellín te salvará, porque te amamos te vamos a recuperar’ y en contra de la corporación “Medellín cuenta conmigo” y su representante legal”.

Dos magistrados presentaron salvamento de voto. Uno de ellos es Pedro Felipe Gutiérrez quien estuvo en desacuerdo con la decisión que paralizó el trámite de la revocatoria de Quintero.

En diálogo con Noticias RCN aseguró que no se cometió ninguna irregularidad por parte del comité promotor y que el error en el que incurrieron al reportar un gasto como una donación fue enmendado y se presentó prueba de ello.



“Para mi está probado en el expediente que no hubo ninguna irregularidad. ¿Entonces qué hizo el comité? perdón, esa plata que reporté allá no es una donación, es un gasto y como prueba de ello le allego el extracto bancario”, señaló Gutiérrez.



El togado afirmó que los principales afectados con la decisión son los ciudadanos. “No hay mérito probatorio ni ninguna consideración para haberse adoptado la medida cautelar que está comprometiendo derechos fundamentales políticos”.

¿Qué dice el comité promotor de la revocatoria?

El comité promotor rechazó la decisión del Consejo Nacional Electoral. El vocero Andrés Rodríguez dijo que se trata de un caso de corrupción y afirmó que la revocatoria continuará.

“A última hora nos abrieron la investigación por unos supuestos que ni siquiera existen porque están violando el debido proceso. Si ven el nivel de corrupción que hoy consume las instituciones de este país. La pregunta es ¿cuánto costó esto?”, indicó Andrés Rodríguez, vocero del comité de revocatoria.



Por su parte el alcalde Daniel Quintero celebró la postura de la autoridad electoral: “Aquí estamos y aquí nos quedamos. Me lamo Daniel Quintero, alcalde de Medellín 2020 -2023”, dijo.

Como están las cosas, incluso si llegase a destrabarse la revocatoria, sería muy difícil que tuviera algún efecto pues después de junio no darían los tiempos para llevar a cabo una elección de otro mandatario local.