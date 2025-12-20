Lo que se sabe del crimen de Socorro Alzate en Palmira: criminales incendiaron finca para ocultar el crimen

Palmira, Valle del Cauca, tuvo este año un incremento del 39 % en muertes por causa violenta frente al 2024. Una de las 194 personas asesinadas era Socorro Alzate, una ingeniera de sistemas residente en Estados Unidos y con doble nacionalidad, quien fue asaltada en su finca 11 días después de su llegada a Colombia. Los criminales trataron de borrar las huellas incendiando la propiedad, pero no lo consiguieron.

La primera noticia de esa noche sobre la suerte de Socorro fue el incendio en la casa auxiliar de la finca donde se instaló para vigilar la obra que apenas iniciaba. Ese día, 15 de octubre, muchos en el corregimiento de Rozo, en Palmira, pensaron que había muerto producto de la conflagración, sin embargo, la muerte de la ingeniera vallecaucana no fue por asfixia ni accidental.

Según sus familiares, Medicina Legal les informó que Socorro había recibido múltiples puñaladas. Una vez cometido el crimen, la vivienda fue incinerada.

¿Quién era Socorro Alzate?

Socorro Alzate, de 58 años, era divorciada y tenía un hijo. Había cambiado su profesión de ingeniera por la de babysitter. Su sueño era vivir en Estados Unidos y lo logró hace 24 años. Estaba radicada en Nueva York y hace más de 10 años le dieron la nacionalidad. Visitaba a su familia al menos cada año, aunque no le gustaba viajar a Colombia por la inseguridad y su temor se hizo realidad.

“Ella se vino en el mes de octubre pensaba quedarse unos cuatro o cinco meses básicamente para iniciar la construcción de su casa”, aseguró Luis Alfonso Alzate, tío de la víctima.

¿Qué pasó con Socorro Alzate?

Las primeras indagaciones revelan que fue víctima de un asalto en la finca donde pensaba invertir sus ahorros para obtener una renta de pensión.

“Una persona ingresa por un costado de la cerca, la coje dentro de la casa, la asegura y abre la puerta para que otros ingresen”, relata Luz Mary Alzate, hermana de la víctima.

La Fiscalía tiene indicios sólidos para identificar y capturar a los criminales. La familia explica que como era una ciudadana estadounidense, el Gobierno de ese país ya mostró interés por saber qué pasó y quiénes son los responsables.