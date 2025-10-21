CANAL RCN
Colombia

Acababa de llegar de EE. UU. y fue asesinada a golpes e incendiada en su casa en Palmira

Los primeros hallazgos de las autoridades apuntan a que este caso podría tratarse de un feminicidio.

Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

octubre 21 de 2025
02:54 p. m.
En Valle del Cauca las autoridades investigan las extrañas circunstancias en las que murió una mujer en el corregimiento de Rozo, en Palmira.

El cuerpo de la víctima que tenía pocos días de haber llegado de Estados Unidos fue hallado dentro de una vivienda que habría sido incendiada.

De acuerdo con los primeros reportes, al parecer, la mujer presentaba señales de golpes y maltrato.

 

Lo que se sabe del la mujer asesinada y quemada en su casa

Es materia de investigación por parte de las autoridades el posible feminicidio de una mujer que tenía poco tiempo de haber llegado a Colombia de Estados Unidos, país en el que vivía.

Lo que señala la comunidad es que al momento de hallar el cuerpo en el interior de la vivienda que estaba siendo consumida por las llamas, encontraron múltiples marcas que podrían apuntar a que habría sido sometida a una fuerte golpiza.

¿Quién está detrás del atroz feminicidio de una mujer en Palmira?

Las autoridades están investigando es quiénes serían los determinadores de este aparente feminicidio.

Lo que indica la comunidad es que la mujer habría llegado hace pocos días de los Estados Unidos y se había establecido en el corregimiento para residir durante un tiempo vacacional.

Las autoridades señalan que en las próximas horas se realizará una velatón en el Rozo, Palmira, exigiendo que se investigue este doloroso caso.

Lo que dicen las autoridades del presunto feminicidio

Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía de Valle del Cauca, confirmó que se adelanta una investigación:

Con la información suministrada la Policía Nacional quien es alertada de un incendio al interior de una residencia donde posteriormente se encuentra el cuerpo de esta mujer. En este momento en conjunto con el Cuerpo Técnico de Investigación y la Policía Nacional nos encontramos adelantando actividades de tipo investigativo.

