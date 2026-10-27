Esto se sabe sobre el estado de salud del cantante Kbeto Zuleta

El reconocido cantante de vallenato Carlos Alberto Zuleta, hijo del legendario Poncho Zuleta, se encuentra en estado crítico tras sufrir un grave accidente de tránsito que dejó cuatro personas muertas y 11 heridos en el Cesar.

El estado de salud de Kbeto Zuleta

Hasta el momento se sabe que los equipos médicos trabajan para estabilizar al artista para poder trasladarlo a un centro hospitalario especializado en Bogotá o Medellín que pueda brindarle una mejor asistencia.

“Están tratando de rehabilitar, de estabilizarlo para de pronto, según la decisión que tome la familia, de mandarlo a Bogotá o llevarlo a Medellín. Eso también depende mucho de las recomendaciones que haga la parte médica de aquí de la clínica", informó el alcalde de Bosconia, Jorge Patiño Gómez.

Por otro lado, se sabe que entre las 11 personas hospitalizadas tras el accidente se encuentran varios integrantes de la agrupación de Kbeto Zuleta, tres de ellos en cuidados intensivos.

Uno de los heridos es Diomar Torrado, ingeniero de sonido del grupo, quien fue trasladado desde la clínica de Bosconia a la clínica Erasmo de Valledupar para recibir atención especializada.

Las autoridades avanzan en la investigación de las causas del trágico siniestro vial ya que las circunstancias específicas que llevaron al accidente aún no han sido esclarecidas por completo.

Gremio vallenato envía mensajes de solidaridad

Cabe mencionar que la noticia del accidente generó una ola de solidaridad en el gremio vallenato. Reconocidas figuras del folclor colombiano expresaron su apoyo a través de redes sociales.

El cantante Silvestre Dangond manifestó su preocupación y aseguró que lamenta lo que ocurrió: “Lamento profundamente lo sucedido y me uno al dolor de las familias de las personas fallecidas”.

Por su parte, Felipe Peláez dijo “lamentando este hecho tan triste que afecta a nuestro folclor una vez más”.

Otros artistas como Alex Manga y Elder Dayán también enviaron mensajes de apoyo y oraciones por la recuperación del cantante. Dayán fue precisamente el último artista en compartir tarima con Zuleta antes del accidente.

RELACIONADO Así fue la última presentación de Kbeto Zuleta junto a Elder Dayán antes del accidente

Orlando Liñán expresó que “de parte de todo el género vallenato, de parte de Orlando Liñán también y de mi agrupación, mis condolencias y para Kabeto también acompañándolo en esto y con mucha fortaleza".