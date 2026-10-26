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¿Quién es Kbeto Zuleta, el cantante que resultó gravemente herido en accidente de bus?

El artista hace parte de la familia Zuleta y resultó gravemente herido en un accidente ocurrido este lunes 26 de octubre.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 26 de 2026
09:14 p. m.
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Durante la madrugada de este lunes 26 de octubre, se presentó un grave accidente en la vía que conduce de Sincelejo a Bosconia. El autobús en el que iban el cantante Kbeto Zuleta con su agrupación se cayó al río Ariguaní.

Accidente del bus de Kbeto Zuleta deja cuatro muertos y varios heridos
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Horas antes, el artista había tenido un concierto, por lo que estaba de regreso. Al parecer, el conductor experimentó un microsueño, lo cual habría provocado que el vehículo se accidentara con una baranda.

¿Qué se sabe sobre el accidente?

Manuel Rangel Quintero, secretario de Cultura de Cesar, estuvo en Noticias RCN y reveló que esta es la hipótesis más probable, aunque se continúa investigando.

De igual forma, indicó que fallecieron dos integrantes del equipo musical de Kbeto, quien es hijo del reconocido artista Poncho Zuleta. Las víctimas mortales fueron identificadas como Harold Santana, guitarrista, y Giovanny Lobo, corista.

Frente a los heridos, están siendo atendidos en la clínica Sinaís Vitais de Bosconia y otros en la clínica Erasmo de Valledupar. Kbeto se encuentra en la primera, con pronóstico reservado y con una pierna amputada.

A través de redes sociales, los colegas y demás cantantes han extendido sus mensajes de apoyo a los lesionados, así como las condolencias a los familiares de los fallecidos.

Las canciones más conocidas de Kbeto Zuleta

Artistas como Felipe Peláez, Alex Manga, El Puma Vallenato y Elder Dayan se pronunciaron.

¿Qué pudo haber ocasionado el accidente del bus en el que iba Kbeto Zuleta? Hipótesis toma fuerza
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Carlos Alberto Zuleta o Kbeto nació en Valledupar y gracias a la familia Zuleta se crió en el mundo del vallenato. Durante 20 años, ha estado construyendo su carrera musical, la cual, según expone en su página web, ha estado marcada por el trabajo, disciplina y conexión con el público.

Aparte de Poncho, otras dos figuras clave en su vida han sido sus tíos Emiliano y Efraín Zuleta. Algunas de las canciones más famosas de Kbeto son: Niña mane, Una esperanza, Indira, Tu forma de amar, Ahora sí y ¿Por qué callas?

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