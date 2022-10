El Termómetro Político: estos son los abogados que defenderán a Colombia en pleito con Nicaragua

El Termómetro Político de Noticias RCN conoció en primicia quiénes estarán a cargo de la defensa del nuevo pleito entre Colombia y Nicaragua por delimitación marítima.

Son dos experimentados en la materia los que se encargarán del litigio con Nicaragua que se desarrollará en una Corte de La Haya.

El gobierno colombiano presentó, en su momento, argumentos jurídicos, institucionales y hasta científicos de las razones por las cuales la solicitud de Nicaragua de una plataforma continental extendida no tendría sentido.

Si Nicaragua tuviera razón, se extendería más o menos hasta la mitad de la distancia que hay entre Colombia y ese país. Avanzar unas 60 o 70 millas en la jurisdicción, que sería totalmente colombiana, generada por el litoral caribe colombiano por debajo del mar.

La defensa de Colombia contra Nicaragua

Estas personas serán los nuevos agentes de Colombia ante una Corte de La Haya.

Se trata de Eduardo Valencia Ospina, miembro de la Comisión de Derecho Internacional De Las Naciones Unidas, quien conoce a profundidad el caso y además se mantuvo durante 14 años como secretario relator en la Corte Internacional.

Es el colombiano que ha ocupado el cargo más alto en ese tribunal.

El nombre de la segunda persona que estaría a cargo de la defensa de Colombia sigue siendo un secreto, pues por el momento no se puede revelar su nombre. Sin embargo, se manejan importantes pistas de que sería una mujer internacionalista que viene de la academia. En los próximos días Noticias RCN confirmaría de quién se trata.

En contexto: pleito Colombia - Nicaragua

El litigio entre Nicaragua y Colombia inició por la presunta violación de los derechos marítimos en el Caribe, paralelo a la demanda en la que se cuestiona la delimitación de las aguas del Archipiélago de san Andrés, Providencia, Santa Catalina y los Cayos, llevó a que la Corte Internacional de Justicia emitiera el 21 de abril de 2022, un fallo en el que se establecen los derechos de cada parte sobre la zona marítima en cuestión.

Y a raíz de la no asistencia de Colombia a la sesión de la OEA, el pasado 12 de agosto, se vuelve a hablar de la disputa entre Colombia y Nicaragua. Aunque la no participación no se traduce directamente en un apoyo hacia el régimen de Daniel Ortega, sí ha dado algunas luces de la intención desde la administración de Petro sobre lograr algún acercamiento con el país centroamericano.

l otro pleito que enfrenta Colombia con Nicaragua tiene sus antecedentes en el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el 2012. En esa decisión, el tribunal internacional trazó una nueva delimitación marítima en la que le concedió a Nicaragua 80 mil kilómetros en el Mar Caribe.

El país centroamericano no quedó conforme y en el año 2013 presentó una nueva acción contra Colombia para que se extienda la plataforma continental en más de 200 millas náuticas.

Nicaragua considera que tiene derecho a una plataforma continental, es decir al subsuelo marítimo en extensión superior a las 200 millas que le reconoció la corte y eso es lo que ella está pidiendo en la otra corte.

