Tragedia en la Panamericana: camionero asesinado en medio de fuego cruzado tras asalto a carro de valores

La vía Panamericana volvió a convertirse en escenario de violencia en el sur del país. Al mediodía de este martes 24 de febrero, un ataque armado contra un carro de valores en zona rural del municipio de Patía terminó con la vida de un conductor de camión que quedó atrapado en medio del fuego cruzado.

El hecho se registró en plena carretera que conecta al departamento del Cauca con el resto del país, un corredor estratégico que en los últimos años ha sido blanco de constantes episodios de inseguridad.

Ataque a carro de valores en Cauca fue a plena luz del día

Según la información preliminar, hombres armados interceptaron un carro de valores que transitaba por la vía Panamericana.

El asalto ocurrió a plena luz del día, cuando el tráfico vehicular era constante y decenas de conductores circulaban por el sector.

Durante el ataque, los delincuentes lograron despojar de sus armas a dos guardas de seguridad que custodiaban el vehículo blindado.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si los asaltantes consiguieron llevarse el dinero que era transportado.

Camionero asesinado en medio del fuego cruzado

Tras conocerse el asalto, unidades de la Policía y el Ejército reaccionaron rápidamente, lo que desató enfrentamientos armados con los responsables del ataque.

Los disparos se extendieron por varios minutos, obligando a conductores a detenerse y buscar refugio improvisado al costado de la carretera. Fue en medio de esos combates donde un camionero perdió la vida.

El conductor, que transitaba por la zona en el momento del intercambio de disparos, quedó atrapado sin posibilidad de escapar. Aunque las circunstancias exactas están bajo investigación, se confirmó que falleció en el lugar.

La vía Panamericana, especialmente en el tramo que atraviesa el sur del Cauca, ha sido escenario recurrente de hechos violentos relacionados con grupos armados ilegales y estructuras delincuenciales que operan en la región.