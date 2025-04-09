CANAL RCN
Colombia

Conozca los cierres viales en Bogotá este domingo por la Carrera de la Mujer

Desde la tarde del sábado y durante parte del domingo, se aplicarán cierres viales en distintos puntos de la capital.

Foto: Carrera de la Mujer

Noticias RCN

septiembre 04 de 2025
09:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este 7 de septiembre de 2025, la capital colombiana se prepara para recibir a miles de corredoras en una cita que ya es tradición: la Carrera de la Mujer.

El evento, que celebra la fuerza y la salud, promete teñir de energía las calles bogotanas en una jornada que combina deporte, reivindicación y comunidad.

Consejo de Estado condena al IDU y dos consorcios por tragedia de '21 Ángeles'
RELACIONADO

Consejo de Estado condena al IDU y dos consorcios por tragedia de '21 Ángeles'

Ante la magnitud de la convocatoria, la Secretaría Distrital de Movilidad ha anunciado una serie de medidas especiales.

Desde la tarde del sábado y durante buena parte del domingo, se implementarán cierres viales y desvíos en varios corredores estratégicos de la ciudad.

Con el objetivo de preservar la seguridad de las participantes y minimizar el impacto en la rutina de los ciudadanos, las autoridades distritales han dispuesto una serie de ajustes viales en zonas clave de la ciudad.

Robo de camioneta terminó con balacera en Bogotá: hubo policías heridos
RELACIONADO

Robo de camioneta terminó con balacera en Bogotá: hubo policías heridos

¿Cuáles son los cierres viales por la Carrera de la Mujer 2025?

Los sectores aledaños al Parque Simón Bolívar, la avenida carrera 60, la calle 53 y la avenida NQS estarán sujetos a restricciones temporales, buscando un equilibrio entre el desarrollo de la Carrera de la Mujer y la movilidad de quienes residen o circulan por estas áreas.

“Se recomienda a los asistentes al evento llegar al evento, preferiblemente en SITP o TransMilenio; se sugiere evitar el uso de vehículo particular”, enfatizó la Secretaría de Movilidad.

Metro de Bogotá: así es la operación en el patio taller de Bosa, clave en la megaobra
RELACIONADO

Metro de Bogotá: así es la operación en el patio taller de Bosa, clave en la megaobra

Los cierres se realizarán de forma progresiva:

  • Calzada occidental de la carrera 60 entre la avenida calle 63 y la avenida calle 53: cierre total, desde las 12:00 p. m. del sábado 06 de septiembre de 2025 hasta las 04:00 p. m. del domingo 07 de septiembre de 2025.
  • Calzada oriental de la carrera 60 entre la transversal 59A y la avenida calle 63: cierre total, desde las 11:00 p. m. del sábado 06 de septiembre de 2025 hasta las 04:00 p. m. del domingo 07 de septiembre de 2025.
  • Avenida carrera 60 (ambas calzadas) entre la avenida calle 26 y la avenida calle 53: cierre total, desde las 06:00 a. m. hasta las 09:30 a. m. del domingo 07 de septiembre de 2025.
  • Avenida calle 53 (ambas calzadas) entre la avenida carrera 60 y la carrera 66A: cierre total, desde las 06:00 a. m. hasta las 09:20 a. m. del domingo 07 de septiembre de 2025.
  • Calle 44 (ambas calzadas) entre la avenida carrera 60 y la carrera 52: cierre total, desde las 06:00 a. m. hasta las 09:30 a. m. del domingo 07 de septiembre de 2025.
  • Avenida calle 53 (calzada sur) entre avenida carrera 60 y carrera 27: cierre total, desde las 06:00 a. m. hasta las 09:40 a. m. del domingo 07 de septiembre de 2025.
  • Avenida calle 53 (calzada norte) entre avenida carrera 60 y carrera 27: cierre total, desde las 06:00 a. m. hasta las 11:00 a. m. del domingo 07 de septiembre de 2025.
  • Carrera 28 entre avenida calle 53 y calle 53B Bis: cierre total, desde las 06:00 a. m. hasta las 11:00 a. m. del domingo 07 de septiembre de 2025.
  • Transversal 28 (calzada occidental) entre calle 53B Bis y diagonal 61C: cierre total, desde las 06:00 a. m. hasta las 11:00 a. m. del domingo 07 de septiembre de 2025.
  • Calle 53B Bis entre avenida NQS y transversal 28 (ambas calzadas): cierre total, desde las 06:00 a. m. hasta las 11:00 a. m. del domingo 07 de septiembre de 2025.
  • Diagonal 61C entre transversal 28 y avenida carrera 30 (avenida NQS): cierre total, desde las 06:00 a. m. hasta las 11:00 a. m. del domingo 07 de septiembre de 2025.
  • Avenida carrera 30 (avenida NQS) (calzada occidental lenta) entre diagonal 61C y calle 93 Bis: cierre total, desde las 06:00 a. m. hasta las 10:30 a. m. del domingo 07 de septiembre de 2025.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Santander

Mujer asesinó a su pareja durante una discusión y ahora irá a prisión

Atlántico

Jueza declaró nula la detención carcelaria de Digno Palomino, jefe de ‘Los Pepes’

Ecopetrol

Denuncian por corrupción en contratos de más de $10.000 millones a funcionarios de Ecopetrol

Otras Noticias

Selección de Brasil

Brasil goleó a Chile y se posicionó en el segundo lugar de eliminatorias: vea los goles

Brasil goleó 3-0 a Chile con tantos de Estevao, Paquetá y Guimarães, llegó a 28 puntos y se quedó con el segundo lugar de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Resultados lotería

Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 4 de septiembre de 2025

Conozca los resultados de la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío del 4 de septiembre de 2025. Revise aquí los números ganadores y los premios entregados.

Venezuela

VIDEO | Graves amenazas de Diosdado Cabello a María Corina Machado ante ofensiva de EE. UU.

Superintendencia de Salud

Supersalud fortalece control sobre gestores farmacéuticos para garantizar entrega de medicamentos

Epa Colombia

Pareja de 'Epa Colombia' se pronunció tras la incautación del celular en la Guarnición Militar: ¿qué dijo?