Conozca los cierres viales en Bogotá este domingo por la Carrera de la Mujer
Desde la tarde del sábado y durante parte del domingo, se aplicarán cierres viales en distintos puntos de la capital.
Noticias RCN
09:37 p. m.
Este 7 de septiembre de 2025, la capital colombiana se prepara para recibir a miles de corredoras en una cita que ya es tradición: la Carrera de la Mujer.
El evento, que celebra la fuerza y la salud, promete teñir de energía las calles bogotanas en una jornada que combina deporte, reivindicación y comunidad.
Ante la magnitud de la convocatoria, la Secretaría Distrital de Movilidad ha anunciado una serie de medidas especiales.
Desde la tarde del sábado y durante buena parte del domingo, se implementarán cierres viales y desvíos en varios corredores estratégicos de la ciudad.
Con el objetivo de preservar la seguridad de las participantes y minimizar el impacto en la rutina de los ciudadanos, las autoridades distritales han dispuesto una serie de ajustes viales en zonas clave de la ciudad.
¿Cuáles son los cierres viales por la Carrera de la Mujer 2025?
Los sectores aledaños al Parque Simón Bolívar, la avenida carrera 60, la calle 53 y la avenida NQS estarán sujetos a restricciones temporales, buscando un equilibrio entre el desarrollo de la Carrera de la Mujer y la movilidad de quienes residen o circulan por estas áreas.
“Se recomienda a los asistentes al evento llegar al evento, preferiblemente en SITP o TransMilenio; se sugiere evitar el uso de vehículo particular”, enfatizó la Secretaría de Movilidad.
Los cierres se realizarán de forma progresiva:
- Calzada occidental de la carrera 60 entre la avenida calle 63 y la avenida calle 53: cierre total, desde las 12:00 p. m. del sábado 06 de septiembre de 2025 hasta las 04:00 p. m. del domingo 07 de septiembre de 2025.
- Calzada oriental de la carrera 60 entre la transversal 59A y la avenida calle 63: cierre total, desde las 11:00 p. m. del sábado 06 de septiembre de 2025 hasta las 04:00 p. m. del domingo 07 de septiembre de 2025.
- Avenida carrera 60 (ambas calzadas) entre la avenida calle 26 y la avenida calle 53: cierre total, desde las 06:00 a. m. hasta las 09:30 a. m. del domingo 07 de septiembre de 2025.
- Avenida calle 53 (ambas calzadas) entre la avenida carrera 60 y la carrera 66A: cierre total, desde las 06:00 a. m. hasta las 09:20 a. m. del domingo 07 de septiembre de 2025.
- Calle 44 (ambas calzadas) entre la avenida carrera 60 y la carrera 52: cierre total, desde las 06:00 a. m. hasta las 09:30 a. m. del domingo 07 de septiembre de 2025.
- Avenida calle 53 (calzada sur) entre avenida carrera 60 y carrera 27: cierre total, desde las 06:00 a. m. hasta las 09:40 a. m. del domingo 07 de septiembre de 2025.
- Avenida calle 53 (calzada norte) entre avenida carrera 60 y carrera 27: cierre total, desde las 06:00 a. m. hasta las 11:00 a. m. del domingo 07 de septiembre de 2025.
- Carrera 28 entre avenida calle 53 y calle 53B Bis: cierre total, desde las 06:00 a. m. hasta las 11:00 a. m. del domingo 07 de septiembre de 2025.
- Transversal 28 (calzada occidental) entre calle 53B Bis y diagonal 61C: cierre total, desde las 06:00 a. m. hasta las 11:00 a. m. del domingo 07 de septiembre de 2025.
- Calle 53B Bis entre avenida NQS y transversal 28 (ambas calzadas): cierre total, desde las 06:00 a. m. hasta las 11:00 a. m. del domingo 07 de septiembre de 2025.
- Diagonal 61C entre transversal 28 y avenida carrera 30 (avenida NQS): cierre total, desde las 06:00 a. m. hasta las 11:00 a. m. del domingo 07 de septiembre de 2025.
- Avenida carrera 30 (avenida NQS) (calzada occidental lenta) entre diagonal 61C y calle 93 Bis: cierre total, desde las 06:00 a. m. hasta las 10:30 a. m. del domingo 07 de septiembre de 2025.