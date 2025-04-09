Conozca los cierres viales en Bogotá este domingo por la Carrera de la Mujer

Este 7 de septiembre de 2025, la capital colombiana se prepara para recibir a miles de corredoras en una cita que ya es tradición: la Carrera de la Mujer.

El evento, que celebra la fuerza y la salud, promete teñir de energía las calles bogotanas en una jornada que combina deporte, reivindicación y comunidad.

Ante la magnitud de la convocatoria, la Secretaría Distrital de Movilidad ha anunciado una serie de medidas especiales.

Desde la tarde del sábado y durante buena parte del domingo, se implementarán cierres viales y desvíos en varios corredores estratégicos de la ciudad.

Con el objetivo de preservar la seguridad de las participantes y minimizar el impacto en la rutina de los ciudadanos, las autoridades distritales han dispuesto una serie de ajustes viales en zonas clave de la ciudad.

¿Cuáles son los cierres viales por la Carrera de la Mujer 2025?

Los sectores aledaños al Parque Simón Bolívar, la avenida carrera 60, la calle 53 y la avenida NQS estarán sujetos a restricciones temporales, buscando un equilibrio entre el desarrollo de la Carrera de la Mujer y la movilidad de quienes residen o circulan por estas áreas.

“Se recomienda a los asistentes al evento llegar al evento, preferiblemente en SITP o TransMilenio; se sugiere evitar el uso de vehículo particular”, enfatizó la Secretaría de Movilidad.

Los cierres se realizarán de forma progresiva: