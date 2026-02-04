CANAL RCN
¡Continúa temblando masivamente en Colombia HOY 4 de febrero de 2026! Atento al reporte

Al menos 10 temblores se han registrado en diferentes zonas del territorio nacional. Estos son los detalles completos.

febrero 04 de 2026
07:24 p. m.
Este miércoles 4 de febrero de 2026, el Servicio Geológico Colombiano ha detectado varios temblores en el país.

Estos han tenido magnitudes entre los 2.0 y los 2.5 y se han sentido en varios municipios. ¿Qué tan profundos han sido? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este es el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 4 de febrero de 2026

  • 6:07 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 133 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

¿Qué otros temblores se han sentido en Colombia hoy 4 de febrero de 2026?

  • 12:18 a.m.

Epicentro: Betulia, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 128 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Betulia (Santander), a 8 de Zapatoca (Santander) y a 26 de Girón (Santander).

  • 1:58 a.m.

Epicentro: Mar Caribe.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 75 kilómetros de Riohacha (La Guajira), a 89 de Manaure (La Guajira) y a 109 de Uribia (La Guajira).

  • 2:15 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

  • 2:22 a.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 8 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 13 de Villapinzón (Cundinamarca).

  • 6:59 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

  • 8:36 a.m.

Epicentro: Albania, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 101 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Albania (Santander), a 2 de Tununguá (Boyacá) y a 7 de Florián (Santander).

  • 11:54 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 14 de Barichara (Santander).

  • 4:10 p.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 53 kilómetros.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Bajo Baudó (Pizarro) (Chocó), a 42 de Medio Baudó (Boca de Pepe) (Chocó) y a 74 de Nuquí (Chocó).

  • 4:16 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 148 kilómetros.

  • 5:20 p.m.

Epicentro: Ituango, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Ituango (Antioquia), a 24 de Peque (Antioquia) y a 38 de Briceño (Antioquia).

