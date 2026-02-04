Mujeres en Bogotá podrán hacer curso gratuito de conducción en este 2026

La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar anunció la apertura de cupos para el programa de formación en conducción dirigido exclusivamente a mujeres. Esta iniciativa no solo cubre el costo del curso teórico-práctico, sino que incluye la expedición de la licencia de conducción categoría C1.

El programa busca dotar a las participantes de las habilidades necesarias para desempeñarse en el sector del transporte. La categoría C1 es una de las más versátiles, ya que permite conducir automóviles, motocarros, camionetas y microbuses de servicio público.

Al ser gratuito, el Distrito asume gastos que usualmente superan el $1.500.000, incluyendo los derechos de trámite y la capacitación certificada.

Requisitos para acceder a este curso

Para postularse a esta convocatoria, las interesadas deberán cumplir con los siguientes criterios básicos y presentar la documentación requerida en los puntos de atención autorizados:

Residencia: Ser residente de la localidad de Ciudad Bolívar (comprobable mediante recibo de servicio público).

Edad: Ser mayor de 18 años.

Identidad: Presentar copia de la cédula de ciudadanía o documento de identidad vigente.

Seguridad Social: Certificado de afiliación a salud (ADRES) y certificado del Sisbén.

Antecedentes: No tener multas de tránsito pendientes de pago o contar con un acuerdo de pago vigente.

La oferta de "Autonomía Económica" para este 2026 no se limita a la conducción. Según la administración local, este sábado 7 de febrero se abrirán también inscripciones para: