Mujeres en Bogotá podrán hacer curso gratuito de conducción en este 2026

Esto debe saber sobre la oferta en la capital del país.

febrero 04 de 2026
08:36 p. m.
La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar anunció la apertura de cupos para el programa de formación en conducción dirigido exclusivamente a mujeres. Esta iniciativa no solo cubre el costo del curso teórico-práctico, sino que incluye la expedición de la licencia de conducción categoría C1.

El programa busca dotar a las participantes de las habilidades necesarias para desempeñarse en el sector del transporte. La categoría C1 es una de las más versátiles, ya que permite conducir automóviles, motocarros, camionetas y microbuses de servicio público.

Al ser gratuito, el Distrito asume gastos que usualmente superan el $1.500.000, incluyendo los derechos de trámite y la capacitación certificada.

Requisitos para acceder a este curso

Para postularse a esta convocatoria, las interesadas deberán cumplir con los siguientes criterios básicos y presentar la documentación requerida en los puntos de atención autorizados:

  • Residencia: Ser residente de la localidad de Ciudad Bolívar (comprobable mediante recibo de servicio público).
  • Edad: Ser mayor de 18 años.
  • Identidad: Presentar copia de la cédula de ciudadanía o documento de identidad vigente.
  • Seguridad Social: Certificado de afiliación a salud (ADRES) y certificado del Sisbén.
  • Antecedentes: No tener multas de tránsito pendientes de pago o contar con un acuerdo de pago vigente.

La oferta de "Autonomía Económica" para este 2026 no se limita a la conducción. Según la administración local, este sábado 7 de febrero se abrirán también inscripciones para:

  • Vigilancia y seguridad privada: Para mujeres mayores de 18 años.
  • Cuidado estético (manos y pies): Disponible para jóvenes desde los 14 años.
  • Emprendimiento digital: Enfocado en la creación de negocios e innovación técnica.

 

 

