Cuba solicitó un debate ante la ONU para exponer las sanciones de EE. UU.: conversaciones no han avanzado

Ante una "situación urgente" por las presiones de Washington, el gobierno de Cuba manifestó su intención de exponer ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el próximo 7 de julio las sanciones que el país norteamericano ha impuesto a la isla.

Así lo anunció el canciller cubano, Bruno Rodríguez y anticipó que en dicha sesión también abordarían la "amenaza de agresión militar directa" por parte de la administración de Donald Trump.

De acuerdo con Rodríguez, la Casa Blanca ha desplegado una estrategia para boicotear esta iniciativa internacional, ejerciendo presiones sobre funcionarios y diplomáticos de otras naciones con el fin de frustrar el debate impulsado por La Habana.

"Se trata de una situación urgente porque la agresión multidimensional del gobierno de Estados Unidos contra Cuba ya está en curso y se intensifica", advirtió el jefe de la diplomacia en una conferencia de prensa el martes 30 de junio.

Los diálogos entre la isla y EE. UU. no muestran avances:

El anuncio de la solicitud se conoce en un momento de absoluto estancamiento en los canales bilaterales. Tras meses de negociaciones discretas, la administración cubana admitió que los contactos no han dado frutos debido a la política de "máxima presión" de Washington.

El presidente Trump insiste en que la nación caribeña, ubicada a 150 kilómetros de las costas de Florida, constituye "una amenaza extraordinaria" para la seguridad de su país, llegando a manifestar de forma reiterada su intención de "tomar el control" del territorio cubano.

A pesar de que ambas naciones mantienen canales diplomáticos abiertos de forma reservada, el balance actual es negativo. "Las conversaciones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos no muestran progresos", sentenció Rodríguez. No obstante, el canciller aclaró que, "a pesar de todo eso", su país mantendrá una postura receptiva hacia el entendimiento y "a la solución pacífica de diferencias".

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Tensiones entre ambos países han crecido los últimos meses:

El actual desvío en las relaciones bilaterales se agudizó el pasado mes de enero, cuando la Casa Blanca endureció el cerco financiero mediante la imposición de un bloqueo petrolero a la isla, sumado a penalizaciones directas contra diversas entidades y altos funcionarios cubanos.

La tensión jurídica y política también escaló con la imputación formal de las autoridades estadounidenses contra el expresidente Raúl Castro, a quien señalan por el derribo en 1996 de dos avionetas pertenecientes a una organización civil anticastrista con base en Miami.