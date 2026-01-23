CANAL RCN
Colombia Video

Los detalles de la ponencia con la que se busca suspender los efectos de la emergencia económica

Noticias RCN conoció en exclusiva la ponencia del magistrado Carlos Camargo que se debatirá la próxima semana.

Nicolás Martínez Sánchez

enero 23 de 2026
08:08 p. m.
El magistrado Carlos Camargo presentó una ponencia que pide suspender provisionalmente los efectos del decreto de emergencia económica, según reveló Noticias RCN.

La propuesta será debatida la próxima semana en la sala plena de la Corte Constitucional y requiere al menos cinco votos de los nueve magistrados para su aprobación.

Los argumentos de la ponencia

La ponencia, que consta de 86 páginas, plantea tres argumentos fundamentales para justificar la suspensión provisional. Primero, señala un daño irreparable causado por el decreto de emergencia económica. Segundo, advierte una usurpación de funciones del Congreso. Tercero, indica que se pueden evitar daños futuros derivados de las cargas tributarias implementadas.

Según el documento, el magistrado considera que la usurpación de la reserva de ley desconoce la superación de poderes y la autonomía legislativa del Congreso, organismo que tiene la facultad constitucional de aprobar o negar los impuestos; y su improbación no puede invocarse posteriormente con un hecho inesperado, imprevisible y sobreviniente que genere consecuencias graves e inminentes sobre el orden social para decretar un estado de emergencia económica.

¿Cómo están los votos en la sala?

El análisis incluye pruebas y testimonios de más de diez ministros de Hacienda, académicos y expertos, que concluyen que no estaban dadas las condiciones para decretar la emergencia económica. Es importante precisar que esta suspensión provisional no constituye una decisión de fondo, sino una medida cautelar mientras se estudia definitivamente la constitucionalidad del decreto.

La situación se complicó cuando el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, se declaró impedido para estudiar esta ponencia, apenas 20 minutos antes de revelarse la información. Esta declaración de impedimento genera un posible empate de cuatro contra cuatro en las votaciones.

Si se confirma el empate, la ponencia de suspensión no alcanzaría los cinco votos necesarios para su aprobación, lo que obligaría a designar un conjuez para dirimir la decisión. Esta situación podría retrasar el proceso, a pesar de la insistencia de gobernadores y diversos sectores de la sociedad para que se tome una decisión inminente sobre el decreto de emergencia económica.

