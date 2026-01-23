CANAL RCN
Colombia Video

Magistrado Carlos Camargo pidió suspender los efectos de la emergencia económica

Noticias RCN conoció en exclusiva la solicitud del magistrado de la Corte Constitucional.

Felipe Quintero

Nicolás Martínez Sánchez

enero 23 de 2026
05:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El magistrado de la Corte Constitucional Carlos Camargo pidió suspender los efectos de la emergencia económica, al advertir que se estaría causando un daño irreparable, con las cargas tributarias que contiene el decreto.

Emergencia económica 2026: 7 impuestos que golpearán el bolsillo
RELACIONADO

Emergencia económica 2026: 7 impuestos que golpearán el bolsillo

Es importante mencionar que la emergencia económica fue una medida del Gobierno, con la que rigieron varios impuestos nuevos.

Argumentos de la ponencia

La ponencia fue radicada y deberá ser debatida por la Sala Plena. Dentro de los principales argumentos se destaca un daño irreparable por las cargas tributarias. Además, tampoco se habría podido sustentar la emergencia y se habla de una supuesta usurpación de funciones del Congreso.

Emergencia económica dejaría que el Presidente mueva el presupuesto y cree impuestos tras hundimiento de la reforma
RELACIONADO

Emergencia económica dejaría que el Presidente mueva el presupuesto y cree impuestos tras hundimiento de la reforma

Uno de los aspectos más controversiales del decreto es el incremento del impuesto al licor y tabaco, que pasaría del 5 % al 19 %. Este cambio afecta directamente las finanzas de los departamentos, ya que estos recursos se destinan a salud, educación y deporte.

Como ejemplo, una botella de aguardiente en Antioquia pasaría de costar 40.000 pesos a 60.000 pesos, lo que, según han advertido 17 gobernadores en lo que se ha denominado "la rebelión de los gobernadores", podría incrementar el contrabando y la ilegalidad.

Sala plena tendrá la decisión final

El magistrado llevó a cabo un estudio riguroso que incluyó consultas a universidades, académicos y opiniones de diez exministros de Hacienda antes de radicar su ponencia. En ella se cuestiona que el decreto se haya expedido después de que el Congreso rechazara la ley de financiamiento o reforma tributaria propuesta por el Gobierno, argumentando que una emergencia económica solo procede ante situaciones imprevisibles.

De acuerdo con el constitucionalista Juan Manuel Charry, la Corte tiene 20 días para analizar la ponencia que presente el magistrado ponente: “La suspensión provisional no puede resolver sobre los dineros ya recaudados. Eso le corresponde a la sentencia. La suspensión tendría efectos desde el momento en que quede en firme la decisión”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Alimentos

Estos son los productos ecuatorianos a los que se les impondrá un arancel del 30%

ELN

Condenan a cabecillas del ELN por el secuestro de periodistas en el Catatumbo

Nariño

Autoridades investigan grave explosión en Tumaco: hay varios muertos y heridos

Otras Noticias

Atlético Nacional

¿James Rodríguez entrena en Atlético Nacional? El club se pronunció

Atlético Nacional negó que James Rodríguez esté entrenando en Guarne y aclaró los rumores. Millonarios también apareció en escena sobre su posible futuro.

Palestina

Yerno del presidente Trump presentó en Davos un “plan maestro” para reconstruir Palestina en dos años

El proyecto, aunque despertó críticas de organizaciones locales, promete una inversión de 25.000 millones de dólares de los Estados Unidos.

Comercio

Icónico restaurante se declaró en quiebra: esto pasará con sus puntos de venta

Conciertos

Kapo anuncia nuevas fechas y ciudades en Colombia para su tour 'Por Si Alguien Nos Escucha'

Policía Nacional

Desmantelan red de tráfico ilegal de medicamentos con 30.000 productos vencidos en Barranquilla