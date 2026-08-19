Las denuncias más controvertidas del 'Libro de la Verdad' con presuntos hechos de corrupción del gobierno Petro

El presidente Abelardo de la Espriella presentó ante la Fiscalía y los entes de control un documento de 135 páginas denominado Libro de la Verdad, en el que se detallan presuntos hallazgos de corrupción y pérdida de recursos durante la administración de Gustavo Petro.

RELACIONADO Mamá de Kevin Acosta le pidió al presidente del Congreso no dejar salir del país a Gustavo Petro

De la Espriella fue enfático al señalar que “esas corbatas, porque eso es lo que son, causaron un pasivo de más de 5 billones de pesos”. El informe describe nueve comportamientos críticos que, según el actual gobierno, reflejan opacidad, distorsión de la información pública y destrucción del rigor técnico en sectores clave como atención de desastres, defensa, energía y tierras.

Tierras sin títulos y recursos perdidos

Uno de los apartados más sensibles se refiere al Fondo de Tierras. Entre 2022 y 2026 se entregaron 351.000 hectáreas, pero solo el 7% de la meta cuenta con registro pleno ante instrumentos públicos. Campesinos que creen ser propietarios aún no tienen títulos que respalden la posesión. El patrón se repite con el manejo de recursos en la Agencia Nacional de Tierras, dirigida entonces por Felipe Harman.

RELACIONADO Piden investigar a Gustavo Petro por presunto homicidio culposo tras la muerte del niño Kevin Acosta

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) también aparece en el informe: durante el periodo señalado, apenas ejecutó el 4,3% de su apropiación total. Se giraron recursos por 856.000 millones de pesos sin urgencia aparente y se perdió el rastro de 1,38 billones de pesos.

Crisis energética y pérdidas en Air-e

El documento dedica un capítulo a la empresa Air-e, encargada de suministrar energía a 5,9 millones de personas en el Caribe colombiano. Según el informe, pasó de un patrimonio positivo de 2,2 billones en 2023 a uno negativo en 2025, con pérdidas netas de 1,1 billones de pesos.

La intervención del entonces ministro de Minas, Edwin Palma, habría agravado la situación: la compañía reportó pérdidas acumuladas por 2,59 billones de pesos, con altos niveles de energía no recuperada y un recaudo insuficiente.