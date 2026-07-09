Abelardo de la Espriella designa a los voceros oficiales: ¿Quiénes son?

Después de ganar las elecciones de segunda vuelta del 21 de junio y contar con la credencial por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), el presidente electo Abelardo de la Espriella ha ido revelando sus cartas con los funcionarios que lo acompañarán.

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De la Espriella se posesionará el 7 de agosto y, diferente a lo habitual, la ceremonia se llevaría a cabo en una guarnición militar. A medida que se acerca ese día, ha ido revelando nombres.

¿Qué ministros han sido designados y cuáles faltan?

Con respecto al gabinete, anunció a Rodrigo Lara (Interior), Miguel Gómez Martínez (Hacienda), Iván Cancino (Justicia), general (r) Jorge Eduardo Mora (Defensa), Mauricio Gómez Amín (Comercio), Viviane Morales (Educación), Fabio Arjona (Ambiente), Jaime Andrés Beltrán (Vivienda), Elsa Noguera (Transporte), Juliana Gutiérrez (Deporte) y Omar Bula (Cancillería).

Resta por conocer los de Agricultura, Salud, Trabajo, Minas, MinTIC, Cultura y Ciencia. El presidente electo también ha revelado otros cargos importantes aparte de los ministerios.

Los voceros: Miller Solano y Carolina Gómez

Desde este 9 de julio, designó como voceros autorizados para dar declaraciones a Miller Solano y Carolina Gómez Sánchez. El primero es abogado, docente y doctor en Derecho y Economía de la Empresa. Ha enfocado su carrera en el ámbito jurídico, académico y comunicación pública.

Por su parte, Gómez es periodista, comunicadora, productora y presentadora. A lo largo de su carrera, ha trabajado en medios de comunicación. Ambos entonces serán la vocería institucional.

En ese orden de ideas, la información relacionada con decisiones, actividades, anuncios y designaciones será divulgada por medio de la Oficina de Vocería Oficial del Gobierno de Colombia y la oficina de prensa.

Ahora bien, cuando se desarrolle la posesión, el esquema de comunicación se mantendrá con el gobierno ya en funciones. “Cualquier información difundida por personas distintas a los voceros oficialmente designados no representa la posición oficial del Gobierno del presidente electo”, informó el equipo del mandatario electo.