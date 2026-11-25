Un mecanismo diseñado para proteger a las personas durante las visitas íntimas en los centros penitenciarios de Colombia sigue siendo una excepción dentro del sistema carcelario.

Una investigación exclusiva de Noticias RCN reveló que el denominado “Botón por la Vida”, creado para alertar de forma inmediata a los guardianes ante situaciones de violencia o emergencia, solo está instalado en tres espacios de reclusión del país, todos ubicados en la Reclusión de Mujeres de Pereira, en Risaralda.

La información fue confirmada por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), entidad encargada de la infraestructura penitenciaria. De acuerdo con la respuesta entregada a este medio, no existen registros de instalaciones adicionales del dispositivo en otras cárceles del territorio nacional.

Las únicas tres unidades se encuentran en las celdas destinadas a visitas íntimas del centro penitenciario femenino de Pereira.

Proyecto sin expansión ni mantenimiento masivo

Según la USPEC, la iniciativa ha sido catalogada con una prioridad secundaria frente a otras necesidades de infraestructura carcelaria. La entidad aseguró que el proyecto no se encuentra entre las intervenciones urgentes del sistema penitenciario y reconoció que tampoco se han adelantado procesos de contratación específicos para garantizar el mantenimiento, reparación, reposición u operación masiva de estos dispositivos en los establecimientos de reclusión del país.

Los tres botones fueron incluidos dentro del contrato CTO-USPEC-321-2023, un convenio de mantenimiento para 113 establecimientos penitenciarios que inicialmente tuvo un valor de 44.937 millones de pesos y que terminó ejecutándose por 53.596 millones de pesos, es decir, cerca de 8.660 millones adicionales. Sin embargo, pese al alcance nacional del contrato, los únicos dispositivos de alerta quedaron instalados en Pereira.

La intervención realizada en la Reclusión de Mujeres de esa ciudad tuvo un costo de 613 millones 828 mil pesos, aunque la USPEC aclaró que los valores del proyecto fueron consolidados de manera global, por lo que no existe una discriminación específica que permita establecer cuánto costó cada botón.

Casos recientes evidencian los riesgos

La USPEC también informó que en 125 establecimientos de reclusión del orden nacional no existe este sistema de alerta. Entre las razones expuestas para su limitada implementación, la entidad señaló que en numerosas cárceles las visitas íntimas se desarrollan en celdas comunes, una situación que dificulta identificar con precisión el lugar desde donde se activa una alarma y representa una restricción técnica para instalar cableado y botones individuales.

La falta de estos mecanismos cobra relevancia tras hechos recientes ocurridos en centros penitenciarios del país. Este año, una mujer murió durante una jornada de visita en la cárcel La Modelo de Bogotá. El hombre señalado de causarle la muerte era su pareja y cumplía una condena por intento de feminicidio. En otro caso, una pareja de internos fue encontrada sin vida en una celda de la cárcel de Picaleña, en Ibagué, luego de una visita íntima. Las circunstancias de este último hecho continúan bajo investigación.

Sobre el caso de La Modelo, la USPEC confirmó que el “Botón de Pánico” o “Botón por la Vida” no ha sido contratado, adquirido ni instalado en ese establecimiento. Además, indicó que el INPEC no priorizó recursos para la implementación de estos mecanismos en las actas de planeación correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025.

Pese a ello, el Manual de Visita Íntima del INPEC establece que el dispositivo debe estar ubicado en un lugar visible y de fácil acceso para quienes utilizan estos espacios, con el fin de alertar a los guardianes y activar las rutas de protección en caso de emergencia.

Así, mientras los protocolos contemplan herramientas para atender situaciones de riesgo, la realidad en las cárceles del país muestra que el “Botón por la Vida” continúa siendo una medida excepcional: solo existen tres dispositivos instalados, todos en Pereira, y no hay procesos masivos en marcha para ampliar su cobertura.