Millonarios goleó 4-1 a Atlético Bucaramanga en El Campín y quedó a tres puntos de la zona que, por ahora, da acceso a la Copa Sudamericana 2027. El equipo bogotano llegó a 60 unidades, superó al conjunto santandereano y se ubicó noveno en la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay.

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La victoria también movió el cuadrangular B. Millonarios llegó a cuatro puntos, los mismos que América de Cali, que derrotó 2-1 a Deportivo Cali en el clásico vallecaucano. El triunfo le permitió al equipo capitalino avanzar en dos frentes como la pelea por llegar a la final y la carrera por volver a un torneo internacional.

Así quedó la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay

Atlético Nacional - 96 puntos América de Cali - 74 puntos Independiente Santa Fe - 69 puntos Junior - 66 puntos Deportes Tolima - 64 Deportivo Cali - 63 Once Caldas - 63 Independiente Medellín - 61 Millonarios - 60 puntos Atlético Bucaramanga - 59.

¿Qué necesita Millonarios para clasificar a un torneo internacional?

Deportivo Cali, sexto con 63 puntos, marca el corte provisional para la Sudamericana. Para alcanzarlo, Millonarios también tiene por delante a Independiente Medellín, que suma 61, y a Once Caldas, que tiene los mismos puntos que el conjunto vallecaucano.

Con la tabla actual, Atlético Nacional y América ocuparían los dos cupos a la fase previa de la Copa Libertadores que se asignan por reclasificación. Junior ya tiene su plaza por ganar la Liga del primer semestre.

Todavía faltan por definirse el campeón del Finalización y el de la Copa BetPlay. Si un equipo obtiene por título un cupo que ya tenía encaminado por la tabla, la plaza de reclasificación puede pasar al siguiente club elegible.