Jhon Viáfara reapareció en las redes sociales tras recuperar la libertad: publicó emotiva foto junto a su hijo

Jhon Viáfara quedó en libertad tras tener un buen comportamiento en la cárcel de Estados Unidos.

Foto: AFP.

Noticias RCN

febrero 24 de 2026
12:38 p. m.
El pasado 7 de febrero de 2026, Jhon Viáfara, el reconocido exjugador de fútbol del Once Caldas y la Selección Colombia, retornó al país.

Viáfara fue extraditado a Estados Unidos en 2020 y una Corte de Texas lo condenó a 12 años de prisión por narcotráfico.

Sin embargo, el excampeón de la Copa Libertadores tuvo un buen comportamiento y, por lo tanto, obtuvo el beneficio de recuperar su libertad antes de lo previsto.

Jhon Viáfara fue recibido con mucho amor por sus familiares y, además, en los últimos días, se reencontró con su hijo y publicó una emotiva foto en sus redes sociales.

Así fue como Jhon Viáfara reapareció en las redes sociales junto a su hijo

Hace unos días, Jhon Viáfara se tomó una foto abrazando a su hijo y la acompañó de la canción 'Ya estoy devuelta', de Maykel Blanco y su Salsa Mayor.

"Reencuentro con mi hijo. Gracias, Dios, por todo, y gracias a mis amigos por su apoyo", comenzó escribiendo el exfutbolista.

"Dios los bendiga", agregó en el conmovedor post que ya tiene más de 23.000 'likes'.

Estas han sido las reacciones tras la reaparición de Jhon Viáfara en las redes sociales

Luego de que se viralizó la foto de Jhon Viáfara junto a su hijo, sus internautas se alegraron por su libertad y le desearon muchos éxitos en la nueva etapa de su vida.

"Gracias a Dios, primo", "disfrútelo, viejo", "bendiciones", "bienvenido", "te esperamos en Manizales", "abrazo sincero", "te quiero", "qué alegría verte", "es un gusto saber de tu presente" y "Dios obra en el momento indicado", han sido algunos de los comentarios.

A lo largo de su carrera como futbolista, Jhon Viáfara también defendió las camisetas de Deportivo Pasto, América de Cali, Real Sociedad, Southampton, La Equidad, Junior de Barranquilla, Deportivo Pereira y Deportivo Cali.

